هيئة البورصات الأميركية تغرّم كيم كارداشيان 1.26 مليون دولار.. لهذا السبب!

وافقت كيم كارداشيان على دفع غرامة قدرها 1.26 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لتسوية الرسوم المدنية بعد أن روجت نجمة تلفزيون الواقع، للعملة المشفرة إيثريوم ماكس، عبر حسابها على إنستغرام.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات كارداشيان بعدم الكشف عن أنها حصلت على 250 ألف دولار لنشر منشورها على إنستغرام.

مادة اعلانية

وبالإضافة إلى دفع الغرامة، وافقت كارداشيان على التعاون مع التحقيق المستمر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر: "هذه الحالة تذكير بأنه عندما يؤيد المشاهير أو المؤثرون فرص الاستثمار، بما في ذلك الأوراق المالية للأصول المشفرة، فهذا لا يعني أن هذه المنتجات الاستثمارية مناسبة لجميع المستثمرين".

وأضاف: "نشجع المستثمرين على النظر في المخاطر والفرص المحتملة للاستثمار في ضوء أهدافهم المالية".

ووافقت كارداشيان أيضاً على عدم الترويج لأي أوراق مالية مشفرة لمدة 3 سنوات.

وقال محاميها: "لقد تعاونت كارداشيان بشكل كامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات منذ البداية وهي على استعداد لبذل كل ما في وسعها لمساعدة لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذا الأمر".

وأضاف: "أرادت أن تجعل هذه المسألة وراءها لتجنب نزاع طويل الأمد.. الاتفاق الذي توصلت إليه مع لجنة الأوراق المالية والبورصات يسمح لها بالقيام بذلك حتى تتمكن من المضي قدماً في العديد من الأنشطة التجارية المختلفة".

ووجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن كارداشيان انتهكت بند مكافحة الترويج لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

ووافقت كارداشيان على الأمر دون الاعتراف أو نفي نتائج لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وتتضمن التسوية غرامة قدرها مليون دولار ومصادرة الدفعة البالغة 250 ألف دولار التي تلقتها، بالإضافة إلى الفائدة.

وغرد جينسلر قائلاً: "لا تتوافق دوافع المشاهير والمؤثرين بالضرورة مع حوافزك".

وأضاف أن جمهور المستثمرين يجب ألا يخلط بين مهارات المشاهير "والمهارات المختلفة للغاية اللازمة لتقديم المشورة الاستثمارية المناسبة".

من جهته، قال الأستاذ في كلية الحقوق في كورنيل، تشارلز وايتهيد، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات ربما تكون قد استهدفت كارداشيان كوسيلة لإرسال رسالة إلى المؤثرين الآخرين الذين قد يروجون لعملات تشفير أو أصول استثمارية أخرى.

يشار إلى أن كارداشيان ليست أول المشاهير الذين دفعوا غرامة إلى (SEC) لاستخدامهم نفوذهم للترويج للعملات المشفرة.

ففي عام 2018، دفع كل من الملاكم فلويد مايويذر جونيور والمنتج الموسيقي دي جي خالد غرامات بسبب الترويج للعملات المشفرة، إذ دفع مايويذر، غرامة 600 ألف دولار، مقابل تقاضيه 300 ألف دولار في عملية الترويج، بينما تعرض خالد، الذي كان قد حصل على 50 ألف دولار مكافأة، لعقوبات تجاوزت 150 ألف دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، دفع الممثل ستيفن سيغال أكثر من 300 ألف دولار كغرامات لقيامه بنفس الشيء في عام 2020.

وفي 13 يونيو 2021، كتب كارداشيان على إنستغرام، "هل أنتم مهتمون بالعملات المشفرة؟ هذه ليست نصيحة مالية،لكن مشاركة ما أخبرني به أصدقائي عن رمز إيثريوم ماكس"، ووضعت هاشتاجات مختلفة مثل #ad، إلى جانب #emax و#disrupthistory، من بين أمور أخرى.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن لديها 225 مليون متابع على إنستغرام وقت النشر.

وقال جينسلر في مقابلة على قناة سي "إن بي سي" يوم الإثنين، إن الإشارة إلى أن المنشور إعلان عبر وضع علامة التصنيف #ad غير كافٍ للامتثال لقوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالترويج للاستثمارات.

وتقدر القيمة الصافية لثروة كارداشيان بنحو 1.8 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس.