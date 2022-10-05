رئيس أكبر صندوق تحوط في العالم يتخلى عن منصبه 

تخلى المستثمر الملياردير، راي داليو، عن السيطرة على الشركة التي أسسها، Bridgewater Associates، وهي أكبر صندوق تحوط في العالم بأصول مدارة بقيمة 150 مليار دولار.

وقال داليو: "كان هذا هو التطور الطبيعي، بمجرد أن نكون مستعدين.. لم أرغب في البقاء في المنصب حتى الموت".

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ويتخلى داليو البالغ من العمر 73 عاماً عن منصبه كرئيس تنفيذي مشارك للاستثمار، وهو الدور الذي خدم فيه منذ عام 1985.

كما تنازل عن حقوقه في التصويت لمجلس الإدارة يوم 30 سبتمبر في الخطوة الأخيرة من خطة تعاقب الإدارة.

وقال داليو إنه سيستمر في توجيه مديري الاستثمار المشاركين، بوب برينس، وغريغ جنسن، بالإضافة إلى لجنة الاستثمار.

كما أنه سيعمل كعضو في مجلس الإدارة وكمستثمر كبير، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتألف الفريق التنفيذي لشركة "بريدجووتر" الآن من برنس وجنسن، جنباً إلى جنب مع الرؤساء التنفيذيين المشاركين نير بار ديا ومارك بيرتوليني.

وأكد داليو أنه سيتم دعمهم من قبل "فريق كبير من الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية رائعة وقدرات كبيرة وتفاني كبير لـ(بريدجووتر) ومجلس رائع يشرف عليهم للتأكد من قيامهم بعمل رائع".

وأضاف داليو: "آمل حتى أموت، أن أستمر في أن أكون مرشداً ومستثمراً وعضو مجلس إدارة في (بريدجووتر)".

وكان داليو، أسس "بريدجووتر" في عام 1975، ومنذ ذلك الحين، شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس الاستثمار ورئيس مجلس الإدارة قبل أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في عام 2017 ورئيساً لمجلس الإدارة في نهاية عام 2021.

وقد بدأ خطة انتقالية حتى الآن يعود إلى عام 2010، لكنه بقي في الدور حتى الآن حيث كان يبحث عن خلفاء.