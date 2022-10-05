فورد تكشف عن آخر إصدار خاص من سيارتها الخارقة "جي تي إل إم"

من المقرر أن تنتهي شركة فورد موتور إنتاج سيارتها الخارقة التي ستبلغ تكلفتها 500 ألف دولار أميركي في وقت لاحق من هذا العام عبر إصدار خاص يكرّم العلامة التي حققت الفوز في العديد من سباقات السيارات.

قالت شركة صناعة السيارات اليوم الأربعاء إن نسخة 2022 من فورد GT LM ستكون آخر طراز من سيارتها للجيل الثالث، والتي أعيد إحياؤها في عام 2016 بعد خروجها من السوق لعقد من الزمان، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت فورد إنه سيتم إنتاج 20 سيارة فقط من طراز GT LM Edition. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم هذا الخريف مع انتهاء الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لشركة صناعة السيارات.

بدوره، قال المدير العالمي لشركة Ford Performance Motorsports، مارك راشبروك، في بيان: "بينما ننهي هذا الفصل من سيارة Ford GT، أتاحت لنا GT LM Edition فرصة ضخ المزيد من الروح والحماس لعشاق سيارة السباق التي اختتمت إنتاجها باعتلاء منصة التتويج، مما يعزز التكريم بفوزنا في سباق لومان 2016".

جي تي، هي سيارة لهواة جمع سيارات السباقات التاريخية الشهيرة. وتكرّم نسخة GT LM هذه الفوز الإجمالي للسيارة الخارقة من الجيل الثالث في سباق لومان 24 لعام 2016 بالإضافة إلى اكتساح فورد لمنصة التتويج للفوز على فيراري - كما صورت في فيلم "Ford v. Ferrari" لعام 2019 – تجسيداً للسباق الفرنسي الشهير في 1966.

وكان الكشف عن الجيل الحالي من GT مفاجأة في معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات 2015 في ديترويت. إذ احتفظت شركة فورد حينها بسرية السيارة حتى داخل الشركة، حيث سمحت فقط للمديرين التنفيذيين والموظفين المختارين بالعمل عليها في مبنى بالقرب من مقرها الرئيسي في ديربورن، ميشيغان.

يذكر أنه تم إنتاج 1.350 سيارة جي تي من الجيل الثالث - التي تعمل بشاحن توربيني مزدوج، 3.5 لتر EcoBoost V-6 بقوة 660 حصاناً وسرعة قصوى 216 ميلاً في الساعة.

ورفض متحدث باسم فورد التعليق على إمكانية إنتاج الجيل الرابع من "جي تي" في المستقبل. كما رفض التعليق على أسعار أحدث إصدار محدود، قائلاً إن تسعير جي تي بدأ بحوالي 500 ألف دولار.