هؤلاء أقوى النساء في عالم المال والأعمال للعام 2022

أصبحت المنافسة بين أقوى النساء في تصنيف مجلة Fortune أكثر صرامة هذا العام. وتقديراً للطريقة التي آلت إليها الأعمال التجارية العالمية، قررت المجلة دمج قوائمها المحلية والدولية لكبار قادة الشركات من النساء.

عموماً، أتت قائمة العشر الأوائل لهذا العام، مماثلة لقائمة العام الماضي مع بعض الاستثناءات.

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جاءت في المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي، الرئيسة التنفيذية لـ CVS Health كارين لينش، التي تقود أكبر شركة ضمن قائمة Fortune 500 و Global 500 تديرها امرأة على الإطلاق. بعد توليها القيادة في فبراير 2021، قفزت عائدات الشركة بنسبة 9٪ وتجاوزت مكاسب سهمها (زاد بنسبة 42٪) أداء مؤشر S&P 500. الشركة لعبت دوراً محورياً في التصدي لوباء كوفيد، فيما أطلقت لينش برنامجاً للصحة العقلية للمساعدة في منع حالات الانتحار.

جاء ترتيب جولي سويت مرة أخرى خلف لينش، وهي الرئيسة التنفيذية لشركة Accenture، فيما جاءت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لـ Citi في المرتبة الثالثة، وحلت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لـ GM في المرتبة الرابعة.

لكن المرتبة الخامسة ذهبت إلى جيسيكا تان، الرئيسة التنفيذية المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة Ping An Insurance (Group) of China، وهي الشركة الخامسة والعشرون ضمن الشركات الأكبر عالمياً.

لاحظت مجلة Fortune أنه على الرغم من عمليات الإغلاق في الصين بسبب كوفيد-19 و"معنويات المستهلك المتقلبة"، فإن Ping An تحت قيادة تان تجاوزت توقعات الأرباح في النصف الأول من العام 2022، وتهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2030.

كما أن إيما والمسلي، الرئيسية التنفيذية لشركة GSK العالمية لصناعة الأدوية، جديدة أيضًا على قائمة النساء العشر الأوائل مقارنة بقائمة Fortune المحلية للعام الماضي. لقد فصلت وحدة صحة المستهلك التابعة لشركتها والتي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار. وبحسب Fortune "هذا يترك شركة GSK التي تركز على الأدوية الآن حصريًا مع كومة من المال للاستثمار في الأدوية واللقاحات المرشحة الواعدة".

في غضون ذلك، سقط اسمان من قائمة العشرة الأوائل مقارنة بالعام الماضي هما ثاسوندا براون دوكيت، الرئيسة التنفيذي لشركة TIAA؛ وروث بورات، نائبة الرئيس الأولى والمديرة المالية لشركة Alphabet. لكنهما، احتلتا المرتبة رقم 11 و12 على التوالي.

وفي ما يلي أقوى 10 مديرات تنفيذيات في قائمة Fortune للعام 2022:

1. كارين لينش، الرئيسة التنفيذية، CVS Health

2. جولي سويت، الرئيسة التنفيذية، Accenture

3. جين فريزر، الرئيسة التنفيذية، Citigroup

4. ماري بارا، الرئيس التنفيذية، GM

5. جيسيكا تان، المديرة التنفيذية والرئيسة التنفيذية المشاركة، Ping An Insurance

6. كارول تومي، الرئيسة التنفيذية لشركة UPS

7. روزاليند بروير، الرئيسة التنفيذية لشركة Walgreens Boots Alliance

8. إيما والمسلي، الرئيسة التنفيذية لشركة GSK

9. جيل بودرو، الرئيسة التنفيذية، Elibility Health

10. أبيجيل جونسون، الرئيسة التنفيذية، Fidelity Investments