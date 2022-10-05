"الحي المالي في لندن" للعربية: نتناقش مع دول الخليج بشأن الاستثمارات الخضراء
كيفني: المحادثات ستظل قائمة لسنوات طويلة قادمة مع دول الخليج لا سيما بعد نسيان التقلبات المالية الحالية
قال عمدة الحي المالي في لندن فينسنت كيفني، إن سوق العقارات في وسط لندن هو سوق عقارية عالمية وهناك اهتمام عالمي كبير بها، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا فعل ما بوسعه لضمان الاستقرار المالي.
وأضاف كيفني، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك اهتماما من المستثمرين الهنود حول القطاع العقاري في لندن.
وأشار إلى أنه على مدى 20 أو 50 عاما قد تشهد لندن بعض الأوقات المتقلبة، إلا البنك المركزي يتدخل لتحقيق الاستقرار.
وكشف أن تحركات البنك المركزي تعطي المستثمرين ثقة في أن المؤسسات البريطانية متينة، وأن هناك استمرارية.
ويري كيفني أن الحي المالي في لندن تأسس منذ عام 1189، ومر بالعديد من الأزمات المالية منذ هذا التاريخ، إلا أن الأساسيات كانت دائما باقية وقائمة.
وتابع: "بقيت لندن طوال هذا الوقت مركزا ماليا عالميا وأعتقد أنها ستبقى".
وكشف أن العديد من الملفات التي يتم مناقشة مع شركائنا في الخليج، تشمل فرص الاستثمار في الطاقة الخضراء، والاستدامة وتحقيق رؤية 2030، والتطورات في مشروع نيوم.
وأكد أن مثل هذه المحادثات ستظل قائمة لسنوات طويلة قادمة، لا سيما بعد نسيان هذه الفترة القصيرة من التقلبات في الأسواق المالية.
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