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خاص

الجزيرة كابيتال للعربية: النفط سيتراوح بين 90 - 100 دولار للبرميل بعد قرار "أوبك+"

وتتوقع نمو أرباح الشركات السعودية المدرجة 16% في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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قال رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران، إن قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً جاء كرد فعل تجاه ظروف استثنائية يعيشها العالم حالياً، وللحفاظ على توزان أسواق النفط وتخفيف تخمة المعروض العالمي من النفط.

وأضاف جاسم الجبران في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن التخفيض بواقع مليوني برميل يومياً بناءً على حصص أوبك+ وليس من الإنتاج الفعلي وبالتالي لن يتجاوز التخفيض 1.1 مليون برميل يوميا بناءً على تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وأوضح الجبران، أن ما يحدث في أسواق النفط حالياً يتطلب تدخلا ضروريا وحاسما من "أوبك+" لا سيما أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية قدرت الفائض في الربع الثالث من العام الحالي بواقع 1.5 مليون برميل يومياً في ظل تباطؤ الاقتصادات عالمياً والمؤشرات الصناعية، وأيضاً ارتفعت مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والولايات المتحدة منذ بداية السنة الحالية وحتى الآن بأكثر من 200 مليون برميل.

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وقال رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال، إن الهدف الرئيسي من التخفيضات هو موازنة الأسواق في ظل مخاوف عالية من الركود في الربع الرابع من 2022 في أوروبا وارتفاع توقعات الركود في أميركا بالنصف الأول من 2023.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من قرار "أوبك+" هو تخفيف تخمة المعروض وموازنة الأسواق، لكن أسعار النفط لن تعود لمستويات بداية 2021 وستبقى ما بين 90 إلى 100 دولار للبرميل.

أرباح الشركات

وفي سياق آخر، توقع رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران، نمو أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 16% في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، لافتاً إلى وجود 40 شركة تحت تغطية الجزيرة كابيتال في عدة قطاعات باستثناء أرامكو.

وقال جاسم الجبران، إن النمو يأتي مدفوعاً بقطاعات مهمة مثل البنوك في ظل تحقيقها نمواً جيداً في الودائع والقروض وارتفاع تسعير بعض الأصول وكذلك قطاع الاتصالات مهم ومؤثر وقطاع الأسمنت الذي يحقق نقلة جيدة في حجم المبيعات، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل معادن وسابك للمغذيات الزراعية.

وأضاف الجبران، أن الأرباح في الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع السابق من العام ستكون تحت الضغط بسبب تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات في الربع الثالث.

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