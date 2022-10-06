بورصة مصر تسجل مكاسب أسبوعية والأسهم تربح 6 مليارات جنيه

واصلت البورصة المصرية تسجيل مكاسب أسبوعية، لتنهي الأسهم المدرجة تعاملات الأسبوع الحالي على مكاسب بقيمة 6.1 مليار جنيه.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، نحو 6.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.9%، وذلك بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 694.2 مليار جنيه.

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وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.5% بعدما ارتفع من 431 مليار جنيه إلى 437.3 مليار جنيه. فيما تراجع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% بعدما انخفض من 131.1 مليار جنيه إلى 130.6 مليار جنيه. وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 1% مرتفعاً من 562.1 مليار جنيه إلى 567.9 مليار جنيه.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.87% لينهي تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 10010 نقطة. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3156 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.53% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 12330 نقطة. فيما تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 0.94% ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 3521 نقطة.

على صعيد قيم وأحجام التداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى 9.7 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.068 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 45.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.738 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 14.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.1 مليون ورقة منفذة على 1329 عملية.

واستحوذت التعاملات على الأسهم على نحو 51.05% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.95%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة المصرية، بين 1.7 مليار جنيه بأسهم المؤشر الرئيسي بحجم تداول 314.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 45.7 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 1.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 74.1 ألف عملية.

فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 3.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 119.7 ألف عملية.