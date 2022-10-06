صندوق الاستثمارات للعربية: إصدار السندات الخضراء حصد طلبات فاقت 25 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي للادارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة PIF، فهد السيف، إنه بفضل قيادة مجلس إدارة الصندوق وتوجيهاته أصدر الصندوق سندات خضراء كخطوة ريادية كأول صندوق سيادي يصدر هذه السندات، وكانت حدثاً تاريخياً.

وأضاف فهد السيف، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن الإصدار لاقى تفاعلاً كبيراً في الأسواق ومن جميع فئات المستثمرين بحجم طلبات تجاوز 25 مليار دولار كأول إصدار له لتمويل مشاريع خضراء بما يتسق مع مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

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وأوضح أن الطلبات جاءت من جميع الأسواق مثل آسيا وأوروبا وبريطانيا وأميركا، وأهمها من صناديق الاستثمار الخاصة بالمعاشات والتقاعد والصناديق طويلة الأجل.

وقال فهد السيف، إن الصندوق سيعود للأسواق مرة أخرى مستقبلا، لا سيما بعد أن وجد طلبات كبيرة على السندات الخضراء بمعدل تغطية يتراوح من 7 إلى 8 مرات.

وجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، 3 مليارات دولار من خلال بيع أول سندات خضراء، حيث باع الصندوق، سندات على 3 شرائح، بما في ذلك أول إصدار من نوعه لسندات خضراء بأجل 100 عام.

وجاءت تفاصيل الشرائح الثلاث كالتالي:

1.25 مليار دولار بأجل 5 سنوات بسعر 125 نقطة أساس أعلى أذون الخزانة الأميركية، و1.25 مليار دولار أجل 10 سنوات بسعر +165 نقطة أساس، و500 مليون دولار لأجل 100 عام بفائدة 6.7%.

وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، إلا أنها لا تزال منخفضة بالمستويات التاريخية.