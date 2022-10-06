صراع "محتدم" في أميركا لجذب مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية

منحت ميشيغان حوافز لمشروعين جديدين للبطاريات - أحدهما لشركة ناشئة محلية تبني مصنعاً للخلايا والآخر لشركة صينية قد تنتج مكونات للبطاريات - حيث تسعى عمدة الولاية، غريتشين ويتمير، لتأمين وظائف السيارات المستقبلية في الولاية.

تخطط شركة نكست إنرجي "Next Energy"، التي أسسها أحد القادة السابقين في مشروع سيارة أبل السري، مجيب إعجاز، لبناء مصنع خلايا بقيمة 1.6 مليار دولار في جنوب شرق ولاية ميشيغان والذي سيصنع بطاريات فوسفات الليثيوم والحديد LFP وتوظف في النهاية 2112 شخصاً، حسبما ذكرت الشركة يوم الأربعاء.

مادة اعلانية

وقال إعجاز إن شركته حصلت على منحة بقيمة 200 مليون دولار من ولاية ميشيغان، والتي ستكون ضرورية لطلب معدات تصنيع البطاريات. كما ستحصل الشركة أيضاً على أكثر من 36 مليون دولار في شكل قروض وإعفاءات ضريبية. فيما من المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع في عام 2024 وأن يصل إلى طاقته الكاملة بحلول عام 2027.

كما مُنحت شركة Gotion High-Tech الصينية لصناعة البطاريات 175 مليون دولار في شكل منح وتخصيص تقسيم تقدر قيمته بـ 540 مليون دولار، وفقاً لمؤسسة Michigan Economic Development Corp، كما اقترحت الشركة استثمار 2.4 مليار دولار في مصنع في منطقة بيغ رابيدز، لبناء أنودات وكاثودات للبطارية وتوظيف ما يصل إلى 2350 شخصاً، على الرغم من عدم تأكيد المشروع بعد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال نائب رئيس عمليات أميركا الشمالية في الشركة، تشاك ثيلين، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "ستخدم المنشأة تصنيع السلع النهائية في أميركا الشمالية، وربما لديها القدرة الكافية لبيع هذين المكونين الأساسيين لمصنعي البطاريات الآخرين في أميركا".

يأتي ذلك، فيما تتقاتل الولايات الأميركية المختلفة والمنتعشة بدولارات التحفيز، للفوز بمصانع السيارات الكهربائية والبطاريات. إذ تعرضت ميشيغان لضربة في العام الماضي عندما قررت شركة فورد موتور الاتجاه جنوباً لإنشاء مركزين جديدين للمركبات الكهربائية في تينيسي وكنتاكي.

وقال إعجاز في مقابلة إن بطاريات ONE التي ستصنعها شركته، يجب أن تكون مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي بنسبة 7.5% على المركبات الكهربائية الاستهلاكية وائتمانات ضرائب الإنتاج التي أنشأها قانون خفض التضخم للرئيس جو بايدن. تم تصميم القانون لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين في المعادن والمكونات الحيوية للبطاريات من خلال دعم سلسلة التوريد المحلية للمركبات الكهربائية.

وأضاف إعجاز: "بينما كنا نعمل في المصنع منذ 11 شهراً، فإن تمرير قانون خفض التضخم قد عزز مصادر رأس المال لدينا وكذلك اهتمامنا بالعملاء في السوق لمساعدتنا في بناء هذا المصنع".