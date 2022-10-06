لومبارد أودييه: الإسترليني سيهبط دون مستوى التعادل مع الدولار

توقع رضوان مغراوي المدير التنفيذي لـ Lomabrd Odier الشرق الأوسط، في مقابلة مع "العربية"، هبوط الجنيه الإسترليني دون مستوى التعادل مع الدولار، ما يمثل خسائر إضافية للعملة البريطانية بـ 15%.

وقال إننا سنرى نزولاً أكبر للإسترليني نظراً للوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد البريطاني، لكننا لن نشهد أزمة عملة مثلما يحدث في الأسواق الناشئة، لأن بريطانيا من أقوى الاقتصادات عالمياً ومن أقل الدول لجهة نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد ألمانيا.

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وأشار المدير التنفيذي لـ Lomabrd Odier الشرق الأوسط، إلى أن ضعف الإسترليني مع ارتفاع العائد على السندات البريطانية، سيجذب صناديق الاستثمار الأجنبية، وبريطانيا تاريخياً اعتمدت على الاستثمار الأجنبي لتمويل عجز الحساب الجاري.

كما اعتبر أن قرار الحكومة البريطانية الذي تراجعت عنه لاحقاً، بخفض الضرائب على شريحة الأعلى دخلاً، لم يكن قراراً حكيماً، إذ لم يفسروا للأسواق كيفية تمويل ما أطلق عليه "موازنة مصغرة"، الأمر الذي يرجح زيادة الديون.

وأضاف أن الأسواق تترقب إعلان الحكومة حول خطة التمويل.