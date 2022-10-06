"الهيثم للتعدين للعربية: انتهاء مسح الكشف عن الثروات المعدنية بالسعودية خلال عامين

قال الرئيس التنفيذي لشركة الهيثم للتعدين، خالد الجحدلي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المسح الجوي للكشف عن الثروة المعدنية في منطقة الدرع العربي سيشمل نحو 600 إلى 700 ألف متر مربع بما يعادل 75% من منطقة الدرع العربي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من المسح خلال عامين من الآن.

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وتنفذ السعودية أضخم مسح جوي جيوفيزيائي ضخماً للكشف عن الثروة المعدنية في منطقة الدرع العربي، بما يغطي ربع مساحة المملكة.

وقد فازت شركة الهيثم للتعدين بالجزء الأكبر من أعمال المسح الجوي، بالتعاون مع شركة جنوب أفريقية.

وستساهم البيانات التي يوفرها المسح في دعم الاستكشاف المعدني، إذ تعد المملكة من أغنى دول العالم بالموارد المعدنية، التي تُقدر قيمتها وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو 1.3 تريليون دولار.