أمازون تتخلى عن حلم "سكوت".. هل دخلت في أزمة؟

قامت شركة أمازون بوقف اختبارات روبوت التوصيل للمنازل، في أحدث علامة على أن عملاق التجارة الإلكترونية بدأ في إنهاء المشاريع التجريبية وسط تباطؤ نمو المبيعات.

تم بالفعل إيقاف العمل على Scout، وهي آلة مستقلة تم إطلاقها منذ حوالي ثلاث سنوات، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع.

مادة اعلانية

قالت المتحدثة باسم أمازون أليسا كارول، إن فريق Scout سيتم حله وستعرض عليه وظائف جديدة في الشركة. وكان حوالي 400 شخص يعملون في المشروع على مستوى العالم، وفقًا للمصدر.

أضافت كارول: "خلال اختبارات Scout الميدانية المحدودة، عملنا على إنشاء تجربة توصيل فريدة، لكننا تعلمنا من خلال التعليقات أن هناك جوانب من البرنامج لا تلبي احتياجات العملاء".

وتابعت: "نتيجة لذلك، فإننا ننهي اختباراتنا الميدانية ونعيد توجيه البرنامج".

بدأت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها، اختبار الروبوت على أرصفة الضواحي خارج سياتل في العام 2019، قبل توسيع التجارب لتشمل جنوب كاليفورنيا وجورجيا وتينيسي. وتم تصميم الجهاز بطيء الحركة، والمصحوب بمرافقين بشريين أثناء الاختبارات، للتوقف عند الباب الأمامي للمنزل وفتح الغطاء حتى يتمكن العميل من أخذ طلبيته.

وقالت أمازون إن تلك الروبوتات التي تعمل بالبطاريات كانت جزءًا من جهدها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عمليات التوصيل.

قبل بضعة أشهر فقط، كانت أمازون لا تزال تعقد اللقاءات في التجمعات التي كانت تختبر فيها الروبوت. وقد ترك شون سكوت، نائب الرئيس الذي أشرف على تطوير مشروع الروبوت الشركة العام الماضي، وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn.

تحت إشراف الرئيس التنفيذي آندي جاسي، تتكيف أمازون مع تباطؤ النمو في مجموعتها الأساسية للبيع بالتجزئة، مما يؤخر بعض الاستثمارات ويوقف البعض الآخر. وتتمتع الشركة بسمعة طيبة في دعم التجارب الثورية التي يمكن أن تستغرق سنوات حتى تؤتي ثمارها، وهي قائمة تضم متاجر بدون نقود وطائرات بدون طيار للتوصيل ومجموعة أقمار اصطناعية تعد بإيصال الإنترنت إلى جميع أنحاء العالم.

يوم الثلاثاء، ذكرت "بلومبرغ" أن أمازون بصدد إيقاف Amazon Glow، وهو جهاز مكالمات فيديو يركز على الأطفال. وقامت الشركة أيضًا بتجميد التوظيف في فرق البيع بالتجزئة التابعة لها، كما أنها بصدد إنهاء خدمة أمازون كير للرعاية الصحية عن بُعد.