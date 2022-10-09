هذه الأسهم تتداول في بورصة مصر بمضاعفات ربحية متدنية

قال مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن الأسواق العالمية تشهد حالة من التذبذب القوي نتيجة تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وبعض البيانات الاقتصادية حول سياسة الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة.

وأضاف رفيق، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن البورصة المصرية ليست بمعزل عن الأسواق العالمية، لكن هناك بعض أسعار الأسهم المصرية جاذبة ما يجعلها في معزل عن تقلبات السوق ويمكنها من المحافظة على مستوياتها السعرية.

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وأوضح "أن تراجع أحجام التداول يؤثر سلباً على نشاط السوق، فالشركات تواجه تحديات ومخاوف حاليا من التضخم والركود، وهي عوامل تثير مخاوف المستثمرين خلال الفترة الحالية".

وتابع: "مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية شهد ارتفاعا بنحو 30%، وهو ما يتبعه عمليات جني أرباح تؤثر على السوق حالياً، بجانب تحركات للأسهم المضاربية وبعض عمليات تنويع المحافظ".

وعن تأثير إعلان بنكي مصر والأهلي رفع العائد على الشهادات الدولارية لتتجاوز 5.3% سنوياً لشهادات الـ3 سنوات قال مينا رفيق، إن القرار يهدف إلى استقرار سعر الصرف عبر المساهمة في زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتوفير سيولة دولارية.

وتابع : "أعتقد أن القرار من الممكن أن يحد من المضاربات في سوق الصرف أو يسهم في دخول الدولارات لتكون تحت مظلة القطاع المصرفي".

وعن سلبيات القرار قال رفيق، إنه من الممكن أن يسبب بعض التحديات للبنوك من حيث المنافسة، مشيراً إلى أن البنوك تعاني من بعض التحديات بعد رفع الاحتياطي الإلزامي من قبل المركزي المصري.

وأشار مدير البحوث في شركة المروة، إلى أن أسهم قطاع البنوك في البورصة المصرية تتداول بمضاعفات ربحية متدنية وأسعار جاذبة، مضيفا أنها فترة مؤقته ويبدأ التعافي، خصوصاً أن أغلب قطاع البنوك سجلت نتائج أعمال جيدة.