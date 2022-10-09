مفاجأة.. شركة سيارات تستدعي جميع المركبات التي أنتجتها بسبب هذا العطل!

قررت شركة ريفيان Rivian للسيارات الكهربائية، سحب جميع المركبات التي أنتجتها تقريباً لتحسين إغلاق أحد الأقفال في التعليق الأمامي للمركبة.

ويشمل الاستدعاء 12212 شاحنة بيك آب كهربائية وعربة صغيرة وسيارات الدفع الرباعي، وفقاً لمخاطبات الشركة إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

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وأرسلت شركة تصنيع السيارات الكهربائية المدعومة من أمازون رسائل إلى عملائها يوم الجمعة لإبلاغهم بالاستدعاء، وفقاً لبيان صادر عن الشركة، التي أكدت أنها لم تسمع بعد عن أي إصابات نتيجة لهذه المشكلة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تم الإبلاغ عن 7 حالات يحتمل أن تكون مرتبطة بهذه المشكلة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقاً لريفيان. ويُنصح العملاء الذين بدأوا في ملاحظة أي أصوات أو اهتزازات غير عادية من مقدمة سياراتهم بالاتصال بشركة ريفيان.

وتابع البيان أن الشركة لديها القدرة على فحص جميع المركبات المتضررة وإجراء أي إصلاحات ضرورية في غضون 30 يوماً، وأنه لا توجد تكلفة على العملاء، ولا يوجد أي تأثير مالي على الشركة.

تنتج Rivian الشاحنة الصغيرة R1T الكهربائية وسيارة إس يو في R1S، وعربات التوصيل الكهربائية لشركة أمازون، وهي أكبر مستثمر في الشركة. وهذا هو الاستدعاء الثالث للشركة، وفقاً للإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية NHTSA، إذ استدعت الشركة حوالي 500 مركبة في أغسطس بسبب مشكلة الوسادة الهوائية، وحوالي 200 مركبة في مايو لمشكلة تتعلق بمثبتات حزام الأمان.

أعلنت الشركة مؤخراً عن محادثات مع مرسيدس للاستثمار المشترك في تصنيع الشاحنات الكهربائية في أوروبا.