هل تواصل أسعار الغرف الفندقية الارتفاع في فصل الشتاء؟

يبدو أن فورة السفر في فصل الصيف لن تخمد هذا الشتاء، ربما تتراجع قليلاً بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة اقتصادية محتملة في بداية العام المقبل، لكن بحسب تقرير لأميركان إكسبريس غلوبال، فإن أسعار الفنادق ستستمر بالارتفاع عام 2023 في معظم المدن الرئيسية حول العالم وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من الصيف الماضي.

ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في لندن بنسبة 6% العام المقبل، وتزيد 8% في نيويورك، وبمتوسط 7% في مدريد وبرشلونة.

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وبينما تستعد باريس لاستضافة "كأس العالم للرغبي"، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار الغرف 10% بعد أن ارتفعت فنادقها بأكثر من 100% في الصيف، بسبب السياح الأميركيين الذين يتمتعون بدولار قوي ساهموا في رفع أسعار الفنادق لا سيما الفاخرة مثل باريس، حيث ترى مديرة أحد الفنادق أن مسلسل "إميلي في باريس" الذي يحكي قصة فتاة أميركية ذهبت للعمل في باريس، ساهم بشكل كبير في جذب السياح الأميركيين الشباب لا سيما خلال الصيف.

لكن المشهد سيكون مختلفاً في الشتاء، فنسبة 43% من الأميركيين يخططون للسفر بين عيد الشكر ورأس السنة الجديدة، إلا أن معظمهم غيروا خطط سفرهم لقضاء عطلات أقصر وأقرب بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي المنطقة، ومع اقتراب بدء كأس العالم لكرة القدم أطلقت قطر بداية أكتوبر 130 ألف غرفة فندقية جديدة، كما يحاول بعض ملاك المنازل الاستفادة من كأس العالم، مطالبين بأكثر من 4000 دولار في الليلة الواحدة لشقق في الدوحة.

كما يمكن للمشجعين استئجار خيام تقليدية مكيفة مقابل 423 دولارا في الليلة على شاطئ البحر، شمال الدوحة لمشاهدة المباريات.

ويقوم عشاق كرة القدم بحجز يخوت فاخرة مقابل 20 ألف دولار في الليلة خلال فترة كأس العالم لمشاهدة المباريات على الشاشات الكبيرة أثناء الإبحار في الخليج العربي.

ومن المتوقع أن تستفيد الدول المجاورة من توافد نحو 1.2 مليون مشجع إلى قطر من مختلف أنحاء العالم خلال الحدث.