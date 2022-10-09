وزير النقل السعودي للعربية: "القطارات" تستهدف إزاحة 450 ألف شاحنة من الطرق

كشف وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، عن بدء تدشين مشروع الرابط بين شبكة قطار الشرق وشبكة قطار الشمال ومشروع شبكة الجبيل.

وقال الوزير في مقابلة مع "العربية"، إن هذه المشاريع ستساعد على تحسين البنية التحتية في المملكة، وإزاحة 450 ألف شاحنة من الطرق بغرض تخفيف الازدحام.

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وتابع الوزير: "نستهدف إزاحة مليون شاحنة من الطرق من خلال المشاريع المستقبلية".

وأشار الجاسر إلى ربط شبكات السكك الحديدية في المملكة يعد نواة لقطار الخليج.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن استثمارات تتجاوز 500 مليار ريال، وتشمل مشاريع كبرى، منها ربط شرق المملكة بغربها عبر السكك الحديدية، وأيضا مشروع مطار الرياض الجديد.

ويأتي تدشين مشروع الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام - الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية تمهيداً لمرحلة التشغيل التجاري للمشروع في الربع الأول من العام القادم 2023، وبعد استكمال إجراءات ومـتطلبات الهيئة العامة للنقل في الحصول على رخصة التشغيل للمشروع.