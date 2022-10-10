أسعار الفائدة تقلب الأخبار الإيجابية إلى سلبية بالأسواق الأميركية

ليس السقوط هو الذي يقتلك، كما يقول المثل، إنه التوقف المفاجئ في الأسفل. فقد أدى تقرير الوظائف القوي الصادر مؤخراً، إلى ترنح بورصة وول ستريت بعد أن أعاد إشعال المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في حملته غير المسبوقة لرفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع والمستمر.

وعلى الرغم من التقارير عن قيام الشركات بخفض أعداد الموظفين، فقد سجل نمو الوظائف في سبتمبر الماضي نحو 263 ألفًا، جنبًا إلى جنب مع تعديل تصاعدي قدره 11000 لشهر يوليو الماضي. وفي غضون ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.7%. وتعتبر المكاسب الوظيفية القوية والبطالة المنخفضة بشكل عام أخبارًا إيجابية، ولكن عندما يقترن بنمو الأجور فوق المتوسط والمشاركة الضعيفة في القوى العاملة، يتغير حساب التفاضل والتكامل.

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والنتيجة، ما قد يكون عادةً "أخبارًا جيدة" يبدو فجأة سيئًا. وكان البنك المركزي الأميركي يحاول إبطاء الاقتصاد من خلال سلسلة من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة، لكن استمرار مرونة سوق العمل قد يجبره على رفع أسعار الفائدة أكثر - وهي خطوة قد تؤدي إلى فقدان الوظائف، كما قال بيل نورثي، مدير الاستثمار الأول في إدارة ثروات البنك الأميركي.

وأشار وفق شبكة "سي إن إن"، إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الذين اعتادوا على السياسات التي تغذي الاقتصاد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التنافر. وأضاف: "نحن عالقون في هذه الديناميكية الغريبة".

سوق العمل

فيما يرى كبير مسؤولي الاستثمار في "هورايزون إنفستمنتس" سكوت لادنر، إن "بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتأكيد لا يريد أن ينهار سوق العمل والاقتصاد.. إن ما يحاولون القيام به هو إدارة هذا التراجع.. ما يريدون حقًا رؤيته هو أن الأشياء تصبح أضعف بشكل هامشي".

لكن هذا توازن دقيق يجب تحقيقه في ظل الظروف المثالية. وحتى الآن، كان من الصعب العثور على دليل على هذا الضعف. فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة في أغسطس الماضي بمقدار 1.1 مليون وظيفة بشكل غير متوقع، لكن عدد الوظائف المتاحة لا يزال يفوق بكثير عدد الباحثين عن عمل، مع توفر ما يقرب من 1.7 وظيفة لكل عامل عاطل عن العمل.

يقول كبير الاستراتيجيين العالميين في "إل بي إل فاينانشال" كوينسي كروسبي: "إذا تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من إحداث تباطؤ، فسيكون المسار المفضل لديهم هو الحفاظ على سوق عمل قوي، ولكن مع خفض عدد فرص العمل الشاغرة".

ومع ذلك، فإن قلة فرص العمل لا تكفي لصمام تحرير لتخفيف الضغط عن مكاسب الأجور. ويؤدي الطلب على العمال إلى ارتفاع معدلات التضخم حيث ترفع الشركات الأجور لجذب المواهب، وبدرجة أقل إلى حد ما، الاحتفاظ بها. فيما يخشى الاقتصاديون تضخم الأجور بشكل خاص لأنه بمجرد إنشائه، نادرًا ما يتم التخلص منه.

يرى كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين، كريس زاكاريلي، أنه "من الممكن أننا رأينا ذروة معدل التضخم، لكني لا أعرف ما إذا كنا على وشك إعادة التضخم إلى 2%.. هذا هو الانفصال.. هناك فرق كبير بين ذروة التضخم والتضخم يعود إلى 2%".

نفقات الاستهلاك

وفق البيانات المتاحة، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.6% خلال شهر أغسطس، مما أثار دهشة الاقتصاديين الذين توقعوا أن ذلك سيستغرق استراحة للشهر. يقول "زاكاريلي": "المشكلة هي أن المستهلك يعمل والمستهلك لديه مدخرات.. عادة، هذه أشياء عظيمة.. ومع ذلك، عندما يكون التضخم مشكلة، فإن هذين الأمرين يتعارضان مع خفض التضخم".

يقول "نورثي": "من وجهة نظر المشاركين في السوق، فإن تقرير الوظائف الأخير، يعني أنه من غير المرجح أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات أسعار الفائدة بشكل أبطأ مما تم الإعلان عنه سابقًا"، وهي نتيجة أدت إلى انخفاضات في جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في التداولات الأخيرة.

وأوضح "كروسبي"، أن نظرة وول ستريت يمكن أن تكون وردية بشكل مفرط في بعض الأحيان، على الرغم من استعراض لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كرروا الموقف الثابت لمكافحة التضخم الذي أوضحه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بإيجاز وصراحة في الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول، في أغسطس.

وأضاف: "لقد كان واضحًا للغاية أنه لا يريد التوقف والمراقبة ليرى كيف يتطور الاقتصاد ويتوقف مرة أخرى"، لافتاً إلى إشارة "باول" المتكررة إلى التضخم المستمر الذي استغرق في النهاية ركودًا عميقًا لزعزعته في أوائل الثمانينيات. وتابع: "هذا ليس علمًا، وهذا يثير قلق المستثمرين."

قد يكون القلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الذي يضر بالاقتصاد ويدفع الأسهم إلى الغوص المطول هو مصدر قلق وول ستريت، لكن القلق بشأن أسعار الفائدة هو الأكثر إثارة للقلق.