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أجواء حرب وخسائر قاسية في بورصة موسكو.. سهم "غازبروم" يهبط 25%

انخفاض مؤشر السوق القياسي 11.9% في بداية التعاملات

دبي - العربية.نت
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تراجعت بورصة موسكو بنحو 12%، في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد ضربات متعددة على مدن أوكرانية وانفجار نهاية الأسبوع الذي دمر جزئياً الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وانخفض مؤشر MOEX القياسي المقوم بالروبل 11.9% إلى 1780.39 نقطة في الساعة 9:03 صباحاً بتوقيت موسكو، وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 1800 للمرة الأولى منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

وقلص المؤشر خسائره ليصل إلى 1،867.90 نقطة بعدها بساعات قليلة.

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فيما انخفض مؤشر RTS المقوم بالدولار بنسبة 13% إلى 909.26 نقطة في الدقائق الأولى من التداول، قبل أن يعود إلى 943.79 نقطة في الساعة 10:30 صباحاً.

وتأتي هذه التحركات الحادة في الوقت الذي تشن فيه روسيا هجمات صاروخية واسعة النطاق عبر أوكرانيا اليوم الاثنين، بعد التدمير الجزئي للجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم الذي ضمه الكرملين في عام 2014.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أوكرانيا بالوقوف وراء الانفجار المميت الذي دمر الجسر. كانت الأعمال الانتقامية متوقعة بسبب الأهمية الرمزية للبنية التحتية، وفقاً لما ذكره موقع "Moscow Times"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي سوق الأسهم، تراجعت شركة "غازبروم" العملاقة للطاقة بنحو 25%. وارتبط الانخفاض بدفع أرباح استثنائية تزيد عن 21 مليار دولار تم الإعلان عنها في سبتمبر.

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