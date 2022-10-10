ثورة جديدة في عالم السيارات.. "تسلا" تصنّع شاحنة باستخدام طابعة

انتهت مجموعة IDRA من بناء واختبار واحدة من أكبر آلات الطباعة في العالم، لكن ليس للورق، إذ ستستخدم طابعة "غيغا" التي يمكنها كبس المعادن بقوة تعادل 9000 طن، لتصنيع شاحنة "سايبرتراك" Cybertruck الخاصة بشركة تسلا.

وكانت IDRA، شاركت في مايو الماضي، مقطع فيديو يعرض تفاصيل تجميع الآلة الضخمة.

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وقالت إنها أول من صنع تلك الآلات الكبيرة المصممة للأسواق مثل صناعة السيارات، كما أنها تنتج أكبر الآلات في العالم، مشيرة إلى أن "تسلا" ستستخدم أحدثها لإنتاج شاحنة "سايبرتراك".

ويعني ذلك، أن صناعة السيارات باتت عبر عملية طباعة، وليس تصنيع كل قطعة على حدة، وتجميع آلاف أو مئات القطع مع بعضها لتشكيل السيارة كما كان معروفا سابقاً.

ويتوقع البعض أن تحدث التكنولوجيا الجديدة التي ستستخدمها "تسلا" في مصانعها ثورة في عالم السيارات أشبه بما أحدثه الأميركي، هنري فورد، في عشرينيات القرن الماضي عن ابتكار خطوط تجميع السيارات، وفقاً لما ذكره موقع "teslarati"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال محلل تطوير الأعمال والفيزيائي، أليكس تورفيلي، في تغريدة على تويتر، إن "تسلا" تتوقع بالفعل تركيب الآلة الجديدة في مصنعها بتكساس، مشيرة إلى أن الآلة وصلت بالفعل إلى هيوستن بولاية تكساس في 28 سبتمبر.

من جانبها، أفادت IDRA، بأنها كانت أول من تلقى طلبات إنتاج لآلات 9000 طن يمكن استخدامها في أسواق الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي.

وأوضحت أنه عندما بدأت هذه المشاريع، بدا الأمر مستحيلاً في ذلك الوقت، لكنها أكدت أنها أصبحت الآن قادرة على تزويد آلات الطباعة العملاقة Giga Presses "بأوقات تسليم قياسية إلى حد ما".

وفي سبتمبر، شاركت IDRA صورة لطرازها الجديد الذي سيصنّع سيارة "تسلا" طراز (Y)، لافتة إلى أن الوقت قد حان للتغيير.

وتم بناء الطراز (Y) باستخدام آلة IDRA، حيث تقوم Giga Press بتشكيل نصف إطار الطراز ( Y) والذي يسمح لـ"تسلا" بتصميم الهيكل من قطعتين فقط بدلاً من العديد من القطع.