وسط أزمة طاحنة.. بنك إنجلترا يعزز الحوافز الطارئة لتخفيف اضطراب السوق

كشف بنك إنجلترا اليوم الاثنين عن مزيد من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في المملكة المتحدة، إلحاقاً على تدخله في سوق السندات طويلة الأمد.

وأعلنت لجنة الاستقرار المالي بالبنك في 28 سبتمبر عن برنامج شراء طارئ لمدة أسبوعين للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل - المعروفة باسم "gilts" - لاستعادة النظام في الأسواق وحماية أموال الاستثمار المدفوع بالالتزامات (LDI) من الانهيار الوشيك.

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وقال البنك المركزي إنه سيقدم المزيد من الإجراءات لضمان "نهاية منظمة" لخطة الشراء الخاصة به والتي تنتهي في 14 أكتوبر، بما في ذلك زيادة حجم عطاءاته اليومية لإتاحة المجال أمام عمليات شراء السندات الحكومية قبل الموعد النهائي يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وحتى الآن، أجرى البنك 8 مزادات يومية، وعرض شراء ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني، فيما قام بشراء ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني من السندات. وقال البنك في إعلان يوم الاثنين إن البنك مستعد لاستغلال هذه القدرة غير المستخدمة لزيادة الحجم الأقصى للمزادات الخمسة المتبقية فوق المستوى الحالي الذي يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني في كل مزاد.

كما سيطلق البنك تسهيلات إعادة الشراء المؤقتة الموسعة (TECRF)، والتي ستسمح للبنوك بتخفيف ضغوط السيولة على أموال العملاء العالقة في تقلبات السوق الأخيرة.

وبعد الارتفاع غير المسبوق في عوائد السندات الحكومية الشهر الماضي، كانت LDIs - التي تحتفظ بكميات كبيرة من السندات والمملوكة في الغالب من خلال خطط معاشات التقاعد النهائية - تتلقى استدعاءات الهامش من المقرضين.

يشار إلى استدعاءات الهامش إلى أنه طلب من الوسطاء لزيادة قيمة إيداعاتهم من أموالهم في الحساب عندما تنخفض قيمة أموالهم إلى أقل من المبلغ المطلوب كضمانة للوسيط.

وسيمكن TECRF البنوك من تشغيل ما أسماه البنك "عمليات تأمين السيولة"، والتي ستستمر إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة وتخفيف الضغوط على أموال عملاء LDI.

وقال البنك: "في إطار هذه العمليات، سيقبل البنك الضمانات المؤهلة بموجب الإطار النقدي للجنيه الإسترليني أو ما يعرف بـ (SMF)، بما في ذلك السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر، وأيضاً نطاق أوسع من الضمانات غير المؤهلة عادةً بموجب SMF، مثل ضمان سندات الشركات".

ثالثاً، قال البنك إنه سيكون مستعداً لاستخدام عمليات إعادة الشراء المعيارية طويلة الأجل كل يوم ثلاثاء - والتي تسمح للمشاركين في السوق باقتراض الاحتياطيات النقدية لبنك إنجلترا لمدة 6 أشهر مقابل أصول أقل سيولة - لزيادة تخفيف ضغوط السيولة على أموال LDI.

وقال البنك "هذا التسهيل الدائم سيوفر سيولة إضافية للبنوك مقابل الضمانات المؤهلة من SMF، بما في ذلك السندات المالية المرتبطة بالمؤشر، وبالتالي يدعم إقراضها للأطراف المقابلة في LDI".

كما أن السيولة متاحة أيضاً من خلال تسهيلات إعادة الشراء الدائمة الجديدة قصيرة الأجل للبنك، والتي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، والتي توفر كمية غير محدودة من الاحتياطيات بسعر البنك كل يوم خميس.