اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصنع فولكس فاغن بألمانيا (رويترز)
مصنع فولكس فاغن بألمانيا (رويترز)
أزمة الطاقة

أزمة الطاقة تهدد قطاع السيارات الأوروبي.. هل نشهد دوامة إفلاس؟

الإنتاج قد يتقلص 40٪ كل ربع حتى نهاية 2023

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذرت وكالة S&P Global Mobility اليوم الثلاثاء، من أنه وفي ظل أسوأ سيناريو، قد تؤدي أزمة الطاقة في أوروبا إلى خفض إنتاج السيارات بما يقرب من 40٪ ، أو أكثر من مليون سيارة كل ربع حتى نهاية العام 2023.

في تقرير بعنوان "الشتاء قادم"، قالت S&P Global Mobility إن سلسلة التوريد الخاصة بصناعة السيارات - التي تعاني بالفعل من الجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا - "قد تواجه ضغوطًا واسعة النطاق" من ارتفاع تكاليف الطاقة أو حتى انقطاع التيار الكهربائي.

وقال التقرير: "مع ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.. شتاء قاسٍ قد يعرض بعض قطاعات صناعة السيارات لخطر عدم القدرة على استمرار خطوط إنتاجها".

تصعيد الحرب في أوكرانيا يربك حسابات أسواق الطاقة.. الغاز يقفز مجدداً طاقة نفط وغاز تصعيد الحرب في أوكرانيا يربك حسابات أسواق الطاقة.. الغاز يقفز مجدداً

بدءًا من هذا الربع حتى نهاية 2023، توقعت S&P Global Mobility أن يكون الإنتاج ربع السنوي من مصانع تجميع السيارات الأوروبية بين 4 ملايين و 4.5 مليون وحدة. لكن "مع القيود المحتملة" يمكن أن ينخفض الإنتاج إلى ما بين 2.75 مليون و 3 ملايين وحدة.

حذرت الوكالة من أنه بسبب قيام الموردين الأوروبيين بتصدير قطع غيار حول العالم، فإن جميع شركات صناعة السيارات ستتأثر بطريقة ما.

على أساس فردي، نظرت الوكالة إلى ستة عوامل بما في ذلك حجم عجز الدولة، والديون بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتخزين الغاز.

وأضافت أنه في حين أن ألمانيا صاحبة القوة في صناعة السيارات تعتمد على الغاز الروسي وتعمل على إيقاف الطاقة النووية بشكل تدريجي، يبقى لديها "حيز أكبر في الميزانية للتغلب على عاصفة الطاقة" أكثر من بعض الدول الأوروبية الأخرى بما في ذلك إيطاليا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط