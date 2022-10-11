أسرع 10 اقتصادات عربية نموا في 2022 وفق توقعات صندوق النقد الدولي
العراق سيكون الأسرع نموا بمعدلات نمو 9.3%
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن العراق سيكون أسرع اقتصاد عربي في 2022، بمعدلات نمو 9.3%.
كان صندوق النقد الدولي قد كشف عن توقعاته للاقتصاد، حيث يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وبحسب التقرير، فإن الكويت تتجه لتحقيق معدل نمو 8.7%، في المرتبة الثانية عربيا، تليها السعودية 7.6%.
وفي المرتبة الرابعة مصر، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 6.6%، خلال عام 2022، تليها الإمارات بنمو 5.1%، والجزائر 4.7%.
وتوقع الصندوق أن تحقق سلطنة عمان نموا اقتصاديا بنسبة 4.4%، وفلسطين 4%، وقطر 3.4%.
أما البحرين ففي المرتبة العاشرة عربيا مع توقع تحقيق معدلات نمو 3.4%.
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