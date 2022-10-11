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بورصة الكويت

الاستثمارات الوطنية للعربية: شراء انتقائي لهذه الأسهم في بورصة الكويت

نسب تملك الأجانب في قطاع البنوك عند نفس مستوياتها

دبي - العربية.نت
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قال مساعد نائب رئيس إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية، فيصل حسين، إن سوق الكويت شهدت اليوم ارتدادا إيجابيا بعد التراجعات السابقة بفعل عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن عمليات الشراء الانتقائي من قبل المستثمرين تركزت على أسهم قطاع البنوك وشركات السوق الأول.

وأضاف أن نسب تملك الأجانب في قطاع البنوك عند نفس مستوياتها مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الأسهم المدرجة ببورصة الكويت.

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وأشار إلى أن شركات السوق الأول والبنوك بعد الضغوط البيعية السابقة ووصول أسهمها إلى مستويات جاذبة تقوم بعمليات شراء لبناء مراكز جديدة متركزة على الأسهم ذات التوزيعات النقدية خصوصاً مع اقتراب موسم إعلان نتائج الأعمال.

وكشف أن مستويات النفط الحالية والتوافق بين جناحي السلطة، الحكومة والبرلمان، أمر إيجابي يبعث على الاطمئنان على الوضع الاقتصادي المحلي وخصوصاً البورصة والتي تعد أحد أوعية الاستثمار التي تحظي بالاهتمام.

وصعد مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.81% إلى 7894 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% عند 7045 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بالسوق بنسبة 0.71% عند 1729 نقطة.

وخسر مؤشر بورصة الكويت الرئيسي نحو 5.95% من قيمته خلال الربع الثالث من 2022، فيما بلغت خسائر المؤشر منذ بداية العام الجاري نحو 9.31%.

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