الرياض المالية للعربية: طلب كبير على أول صندوق استثماري للتمويل المباشر في السعودية

أطلقت شركة الرياض المالية، صندوق الرياض للتمويل 2، وهو أول صندوق استثماري خاص للتمويل المباشر في السوق المالية السعودية.

من جانبه، قال مدير إدارة استثمارات أسواق النقد والدخل الثابت العالمية في الرياض المالية، فهد خالد الشبيلي، إن الصندوق هو أول صندوق استثماري خاص في السعودية للتمويل المباشر، ويستهدف توزيع أرباح دورية وربعية على المساهمين للمشتركين في الصندوق مع الأخذ في الاعتبار التنظيمات الصادرة من هيئة السوق المالية.

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وأضاف فهد الشبيلي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه لوحظ زيادة في الطلب على الاشتراك في الصندوق، البالغ حجمه 450 مليون ريال مقابل 250 مليون ريال للصندوق الأول للتمويل غير المباشر في 2021.

وأوضح أن زيادة الطلب تعكس اهتمام المستثمرين في السوق لا سيما أن الصندوق يستثمر ويمول محليا، مع وجود ثقة تامة في مجال التمويل داخل السعودية.

وأشار إلى وجود طلب محلي من المؤسسات، التي لديها الرغبة في الدخول بهذا المجال لتنويع مجالات الاستثمار، والدخول في مجال استثماري جديد.

وقال إن عوائد الصندوق تبلغ 8% ويوزع الأرباح بشكل ربعي كجزء من رأس المال والأرباح.

وسيختص الصندوق الذي تبلغ مدته خمس سنوات، بالتمويل المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف لتوزيع الدخل المتحقق على المستثمرين خلال مدة الصندوق.

واستمرت فترة طرح الصندوق شهرا واحدا جمعت خلالها الرياض المالية 450 مليون ريال من طلبات الاشتراك في الصندوق.