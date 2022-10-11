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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
صندوق النقد الدولي
اقتصاد السعودية

صندوق النقد: اقتصاد السعودية الأسرع نمواً بين مجموعة العشرين في 2022

قلص توقعاته لمعدلات التضخم في المملكة

دبي - العربية.نت
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أظهر تقرير آفق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، تربع السعودية على عرش دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو.

وثبت صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، وهي المرة الثانية على التوالي، بعد توقعات يوليو وإبريل الماضيين، وعلى خلاف توقعات يناير والتي أشارت إلى نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي عند 4.8%.

كما أبقى صندوق النقد الدولي أيضا على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023، عند 3.7% بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر اليوم الثلاثاء، وهي نفس توقعاته السابقة، وأعلى من توقعات إبريل البالغة 3.6%. ويقارن هذا مع نسبة نمو محققة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة عند 3.2% خلال عام 2021.

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ووفقاً للتقرير فقد احتلت الهند المركز الثاني بين مجموعة العشرين من حيث معدل النمو لعام 2022، رغم تخفيضه بـ 0.6 نقطة عن التوقعات السابقة في يوليو و1.4 نقطة عن توقعات إبريل الماضي إلى 6.8%، تلتها إندونيسيا 5.3%، تركيا 5%، الأرجنتين 4%، أستراليا 3.8%، فيما ستحقق المملكة المتحدة 3.6%.

وفي رؤيته للتضخم، توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك في السعودية، 2.7% خلال عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021، متوقعا تباطؤ معدل التضخم في عام 2023 ليسجل 2.2%.

كما توقع أن يبلغ ميزان الحساب الجاري للملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 16% لعام 2022، و12.3% لعام 2023، ويقارن هذا مع 5.3% في العام الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات؛ مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في العام الجاري، ثم 2.7% في عام 2023، من 6% في عام 2021.

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