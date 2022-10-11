طلب محموم على تذاكر الطيران إلى قطر قبل كأس العالم.. دبي تتصدر المشهد

شهدت حجوزات الطيران إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم المنتظر تنظيمها بين نوفمبر وديسمبر زخماً قوياً، مع ارتفاع الطلب بشكل خاص من الإمارات، إذ يحاول المشجعون حل مشكلة نقص أماكن الإقامة في الدوحة، وفق ما أظهرته دراسة اليوم الثلاثاء.

قالت مجموعة تحليل السفر Forward Keys، إن حجوزات الرحلات الجوية إلى قطر من الإمارات العربية المتحدة وتسع دول أخرى، زادت عشرة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الوباء.

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وأضافت: "يفسر الأداء القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنقص أماكن الإقامة في قطر"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقيم العديد من المشجعين في دبي.

وقالت شركة ForwardKeys أيضاً، إن السفر الجوي عبر الخليج سيستفيد من الزخم، حيث سيسافر المشجعون إلى وجهات أخرى في المنطقة، وقد ارتفع عدد الزوار الذين سيقضون ليلتين على الأقل في قطر ثم ليلتين على الأقل في دولة خليجية أخرى ست عشرة مرة مقارنة بما كان عليه الأمر قبل الوباء.

ويشكل السياح الأميركيون 26٪ من هؤلاء الزوار، ويأتي الكنديون في المرتبة الثانية بنسبة 10٪، والبريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة 9٪.

أضافت ForwardKeys: "دبي هي المستفيد الأكبر من هذا الاتجاه حتى الآن، حيث استحوذت على 65٪ من الزيارات اللاحقة".

أعلنت قطر عن توفر 31123 غرفة فندقية في الدولة بنهاية الربع الأول. وقال منظمو كأس العالم في قطر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) حجز 80٪ من الغرف المتاحة للاعبين والضيوف والمسؤولين خلال البطولة. ومن المتوقع أن يتخلى "FIFA" عن غرف لن يحتاج إليها لتضاف إلى المتاح في السوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما أفادت به وكالة "بلومبرغ".

في المقابل، تضم دبي 115 ألف غرفة فندقية و25 ألف شقة للإيجار، وفق ما قالته شركة بيانات السفر OAG الأسبوع الماضي.

وستقوم الخطوط الجوية القطرية وفلاي دبي، بتشغيل حوالي 54 رحلة يوميًا بين دبي وقطر بالشراكة بينهما، مقابل ست رحلات فقط في السابق، وفقًا لما ذكرته OAG.