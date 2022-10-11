خاص
"هيئة الدواء" للعربية: حجم سوق الدواء المصري يصل إلى 150 مليار جنيه
مصر ضمن أكبر 30 سوقا للدواء حول العالم
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قال معاون رئيس هيئة الدواء المصرية حماده شريف، إن مصر لديها 170 مصنعا للدواء تمثل قوة صناعية كبيرة، مضيفا أن حجم سوق الدواء المصري يصل إلى 150 مليار جنيه ويتميز بمعدلات نمو مرتفعة.
وأضاف شريف في مقابلة مع "العربية"، أن صناعة الدواء تعتبر ضمن 9 قطاعات مستهدفة حددتها الحكومة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
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وذكر أن الشركات العالمية لن تنقل منتجاتها إلى مصر إلا قبل أن تتأكد من جودة النظام الرقابي.
وأشار شريف، إلى أن هيئة الدواء المصرية حصلت اعتماد منظمة الصحة العالمية في مستوى متقدم في مجال الرقابة على اللقاحات.
وأفاد شريف بأن هناك نموا دائما في سوق الدواء المصرية وضمن أكبر 30 سوقا حول العالم، ونستهدف أن نكون ضمن العشرين الأوائل خلال السنوات المقبلة.
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