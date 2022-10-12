أفضل 5 برامج ماجستير لإدارة الأعمال.. رواتب خريجيها تتجاوز 150 ألف دولار سنوياً

قال مجلس قبول الخريجين في الإدارة (GMAC)، إن العديد من خريجي ماجستير إدارة الأعمال، يحصلون على رواتب أساسية تقارب 3 أضعاف رواتب أولئك الحاصلين على درجة البكالوريوس فقط.

وبلغ متوسط الراتب لخريجي 2021 من درجة البكالوريوس 55 ألفا و911 دولاراً، وفقاً للرابطة الوطنية للكليات وأرباب العمل.

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من ناحية أخرى، تُظهر بيانات Payscale، أنه بالنسبة لخريجي ماجستير إدارة الأعمال في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط الراتب الأساسي 92000 دولار.

ورغم ذلك، تفيد تقارير (GMAC)، بأن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 115000 دولار.

من جانبها، صنفت مجلة Fortune أفضل 5 كليات وجامعات تقدم برامج ماجستير لإدارة أعمال بدوام كامل في الولايات المتحدة من بين 69 برنامجاً شاركت في الاستطلاع.

واحتلت كلية ستانفورد لإدارة الأعمال في ولاية كاليفورنيا المركز الأول في القائمة، إذ حصل خريجو برنامجها على راتب أساسي متوسط قدره 158 ألفا و400 دولار.

ويبلغ معدل القبول في الكلية 6.2%، برسوم دراسية تبلغ 76 ألفا و950 دولاراً سنوياً.

وكان قد تخرج في كلية ستانفورد بعض أغنى الأشخاص في الولايات المتحدة، بما في ذلك فيل نايت من "نايكي" ولورين باول جوبز من شركة أبل.

وجاء ترتيب أفضل 5 جامعات تقدم برامج ماجستير في إدارة الأعمال بدوام كامل مع أعلى رواتب ابتدائية للخريجين كما يلي: كلية الدراسات العليا في ستانفورد للأعمال، جامعة نيويورك (ستيرن)، جامعة شيكاغو (بوث)، جامعة بنسلفانيا (وارتون)، وجامعة هارفارد.

وحصلت مدرسة ستيرن في جامعة نيويورك على المركز الثاني بالتساوي مع جامعة شيكاغو (بوث) وجامعة بنسلفانيا (وارتون)، إذ يحصل خريجو المدارس الثلاث على راتب أساسي متوسط قدره 155000 دولار.