البنك الإسلامي للتنمية: نتوقع إصدار صكوك بـ4 مليارات دولار في العام المقبل

قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، إن مصادر تمويل البنك تأتي من مساهمات الدول الأعضاء، وجزء من الاقتراض المتاح.

وأضاف الجاسر في مقابلة مع "العربية"، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، اليوم الأربعاء، أن البنك أصدر صكوكا خضراء وصكوك استدامة تتوافق مع نوعية المشاريع التي يمولها البنك.

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وذكر الجاسر أن الدول الأعضاء تتبنى هذه التوجهات، لأنه إذا كان القرض أخضر، فإنه يجب أيضا أن يمول مشاريع خضراء، لافتا إلى إقبال الكثير من الدول للعمل في هذا المجال.

وقال إن البنك أصدر صكوكا خلال العام الحالي بقيمة 3 مليارات دولار حتى الآن، فيما تم إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات في العام الماضي ومثلها في العام السابق له.

وكشف أن البنك يستهدف إصدار صكوك خضراء بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2023.

وأفاد الجاسر بأن خطة إصدارات البنك من الصكوك تتغير حسب حجم القروض التي تحتاجها الدول الأعضاء.