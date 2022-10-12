ساكسو بنك للعربية: الأسواق تترقب بيانات التضخم في أميركا بحثاً عن إشارات محتملة

توقع رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، في مقابلة مع "العربية" اليوم، أن يتجه الفيدرالي الأميركي إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقبل بواقع 75 نقطة أساس، ونحو 50 نقطة أساس في نهاية العام.

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية الرئيسية في ظل التحديات التي تواجهها الدول الغربية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة.

مادة اعلانية

وتراجع الدولار بشكل طفيف في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر/ أيلول، وكذلك بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات حول مسار رفع أسعار الفائدة.

وأوضح الرواشدة أن الأنظار تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ومؤشر أسعار المنتج الأميركي بحثا عن أي إشارات محتملة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه لا يظن أن الولايات المتحدة ستشهد ركوداً اقتصادياً، وفي حال حصل هذا الأمر، فسيكون الركود "طفيفاً جداً".

وأضاف بايدن، في مقابلة مع شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية يوم الثلاثاء: "لا أعتقد أنه سيكون هناك ركود اقتصادي، وإذ حصل ركود اقتصادي فسيكون طفيفاً جداً.. هذا ممكن".

يأتي إقرار بايدن بإمكانية أن يشهد أكبر اقتصاد في العام ركوداً، بعد الدعوة التي أطلقها صندوق النقد الدولي في وقت سابق الثلاثاء إلى المصارف المركزية "للتحرك بحزم لإعادة التضخم إلى معدّله المستهدف".