كيف استمرت الشركات العائلية في أوروبا إلى الجيل السادس عشر؟

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KPMG، الدكتور عبدالله الفوزان، إن الدراسات العالمية تقول إن 10% فقط من الشركات العائلية تنجو في الجيل الثالث، ونسبة 3% تنجو بعد الجيل الرابع.

وأضاف الدكتور عبدالله الفوزان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن عملية التحول من جيل إلى جيل مهمة للشركات العائلية.

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وأوضح الرئيس التنفيذي في KPMG، أن الشركات العائلية في السعودية بدأ الجيل الأول فيها تسليم الراية للجيل الثاني، ولذلك يجب تحسين طريقة التحول من جيل إلى جيل، لا سيما أن 76% من التوظيف بالقطاع الخاص في السعودية يأتي من الشركات العائلية، و32% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي منها.

وقال الدكتور عبدالله الفوزان، إن أوروبا كبيئة كبيرة وقوية ومتمرسة استمرت بعض الشركات العائلية فيها إلى الجيل السادس عشر.

وأكد الرئيس التنفيذي في KPMG، أهمية الحفاظ على الابتكار في الشركات العائلية، وتبني تربية الجيل الجديد والتأكد من رغبتهم في العمل بالشركات.

وتعود الشركات العائلية والدور الذي يمكن أن تلعبه في البيئة الحالية إلى الواجهة وسط تفاقم التحديات الاقتصادية عالميا.