35 مليار ريال استثمارات تحت التنفيذ بـ "وجهة مسار" في مكة المكرمة

تجاوز إجمالي الاستثمارات تحت التنفيذ في "وجهة مسار" بمدينة مكة المكرمة 35 مليار ريال، والتي تتوزع على قطاعات الضيافة والصحة والإسكان وغيرها.

وتسعى شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وهي المالك والمطور للوجهة، لبناء منظومة استثمارية متكاملة تدعم اقتصاد مدينة مكة وتصب في تحقيق أهداف رؤية 2030.

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وتقدر قيمة استثمارات البنية التحتية في "وجهة مسار" 23 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التعويضات لأصحاب العشوائيات 11 مليار ريال.

ويتابع القائمون على شركة أم القرى للتنمية والإعمار، تطورات مشروعهم الأهم وجهة مسار "وجهة الـ100 مليار".

واكتملت تصاميم مسار مول، وتصاميم مستشفى فقيه، وبدأت الأعمال الإنشائية للأبراج السكنية، كل هذا مدعوم ببنية تحتية ذكية صممت بأعلى المعايير العالمية.

ومن المخطط أن تتجاوز نسبة أعمال البنية التحتية بنهاية العام الجاري أكثر من 90%، وهي التي ستكون حجر الزاوية لمنظومة متكاملة من المزايا التي ستجذب المستثمرين من أنحاء العالم، لاقتناص الفرص الاستثمارية المرنة في مركز العاصمة المقدسة، وليكونوا جزءا من أول منظومة استثمارية متكاملة في مكة المكرمة.

وتخصص وجهة مسار نحو 21% من الأراضي ضمن الحزمة الاستثمارية الأولى، وتدعو كل القطاعات للاستفادة من الموقع الجذاب بمساحة 1.2 مليون ألف متر مربع، والمقسم إلى 205 قطع أراضي جاهزة للاستثمار.

وانتقلت شركة أم القرى المالك والمطور للوجهة من مرحلة ضخ الاستثمارات الأولية إلى مرحلة استقطاب الاستثمارات، وقد نجحت حتى الآن في تخصيص 21% من إجمالي الأراضي الاستثمارية ضمن الحزمة الاستثمارية الأولى.

"يختلف مفهوم صناعة الوجهات كثيرًا عن مفهوم التطوير العقاري التقليدي، الذي ينتهي دور المطور فيه غالبًا بتسليم المنتج النهائي دون تفعيل ومتابعة لاحقة لهذا المنتج"، بحسب ياسر أبوعتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار.

وستكون مكة المكرمة على موعد مع خيارات عديدة ومتنوعة لزائريها، مع التدشين الجزئي للوجهة خلال العام القادم وافتتاحها على عدة مراحل.

أيقونة الوجهة، عبارة عن واجهة مختصة بالأعمال والترفيه والتسوق والضيافة لخلق تجربة ثقافية وترفيهية متجددة، تواكب متطلبات سكان مكة وزائريها من التسوق في أكبر مول وهو مسار مول، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث مستشفى وهو مستشفى فقيه بسعة 200 سرير و60 عيادة خارجية مع مركز للغسيل الكلوي وآخر لعلاج السرطان، بحسب ياسر أبوعتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار.

وتضم المنطقة المركزية، ممر مشاة الأطول في مدينة مكة بطول 3.5 كيلومتر وعرض 320 مترا.