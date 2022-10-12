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أسعار النفط

RBC: سعر النفط قد يهبط إلى 60 دولارًا حال حدوث ركود حاد

قالت إن التكهن بسعر النفط عملية غير مجدية

دبي - العربية.نت
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في سيناريو الركود العميق، قد ينخفض ​​خام برنت إلى مستوى 60 دولارا أميركيا للبرميل بحلول منتصف عام 2023، لـ"آر بي سي كابيتال ماركتس"، التي وضعت احتمالين آخرين بشأن الأسعار، مشيرة إلى أن التنبؤ يمثل تحديًا في الوقت الحالي.

وذكرت RBC أنه في سيناريو المخاطرة قد يشهد سعر خام برنت مستويات 115-120 دولارًا للبرميل في منتصف عام 2023، فيما يتضمن سيناريو الضعف الاقتصادي ولكن بوجود أسس بناءة، مستويات بين 90-95 دولارًا للبرميل، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت".

وذكرت الشركة أن "التكهن بسعر النفط عملية غير مجدية" لافتة إلى محركات السوق في الربع الثالث التي تضمنت شللاً سياسياً، وشحا في السيولة، وخطوط اتجاه مضطربة.

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