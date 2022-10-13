ترقب إعلان بيانات التضخم في أميركا اليوم.. والأسواق تحبس أنفاسها

هبطت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا في تعاملات اليوم الخميس، وسط حالة ترقب لبيانات التضخم في أميركا، وكيف سترسم سياسة الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه المقبل، إذ من المقرر صدور البيانات اليوم.

في اليابان انخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.6% عند 26237.42 نقطة وانخفض مؤشر Topix بنسبة 0.77% عند 1،854.61 نقطة.

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فيما تعزز الين الياباني بعدما لامس مستوى 146.98 للدولار.

وفي جارتها الكورية الجنوبية، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 1.8% إلى 2162.87 وهبط مؤشر كوسداك بنسبة 2.99% إلى 651.59 نقطة.

وأغلق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ على انخفاض بنسبة 1.58% في الساعة الأخيرة من التداول، مع انخفاض مؤشر Hang Seng Tech بنسبة 3%.

كما تخلت الأسهم في البر الرئيسي للصين عن المكاسب – وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% عند 3016.36 نقطة.

يأتي ذلك، فيما يتوقع الاقتصاديون ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في سبتمبر عن أغسطس، و8.1% على أساس سنوي. ويقارن ذلك، مع بيانات أغسطس، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% عن يوليو و8.3% مقارنة بالعام السابق.

وتراجعت الأسهم الأميركية خلال الليل، مع وصول مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ نوفمبر 2020.

أوروبا تعاني

وعلى غرار آسيا، افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على تراجع، مع ترقب بيانات التضخم الأميركية.

وهبط مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.3%، في التعاملات المبكرة، مع خسارة أسهم شركات الاتصالات 0.9% لقيادة الخسائر حيث انزلقت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة الحمراء. فيما ارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه 1.1%.

ارتفاع جماعي للسلع

لم تفوت أسواق السلع الفرصة، وارتفعت معظم السلع بشكل هامشي، إذ صعدت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.08%، إلى 1674 دولار للأوقية.

وتحولت الفضة إلى المنطقة الخضراء، بصعود 0.7%، وشهدت أسعار المعادن الصناعية نوبة ارتفاع، فيما كان الأولومنيوم في الصدارة بنمو 2.58%.