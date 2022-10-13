بعد تقرير صندوق النقد.. هذه العبارة تثير قلق أبرز الاقتصاديين العالميين

دق كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز محمد العريان ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد العالمي، قائلاً "القصة" وراء القلق هي عبارة صندوق النقد الدولي "الأسوأ لم يأت بعد"، وأكد على اتفاقه في الرؤى مع الصندوق، وأن هناك خطرا الآن على الاستقرار المالي.

وقال العريان: "لقد عملت هناك لمدة 15 عاماً، وعلى القول بأننا نختار كلماتنا بعناية شديدة. وإن لم يبق في الكلمات سوى أن الأسوأ لم يأت بعد فهو أمر مثير للقلق بالنسبة لنا". إنهم يخبروننا أن النمو يتباطأ بسرعة كبيرة، وأن العديد من البلدان تواجه خطر الانزلاق إلى الركود.

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كما أشار العريان إلى التضخم، والذي بات لصيقاً بالاقتصاد، وفقاً لتقرير آفاق النمو الاقتصادي الصادر عن صندوق النقد، إذ لم يعد يتراجع بالسرعة التي يرغب بها الاقتصاديون.

وأضاف أن هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار المالي - فكرة أن الأسواق قد لا تعمل بالطريقة التي نريدها أن تعمل بها. هذا كله يؤدي إلى ما يعرف بـ "Perfect Storm"، أو "العاصفة الكاملة". وإذا لم نكن حذرين، فقد يكون لذلك ضرر اقتصادي كبير لسبل العيش.