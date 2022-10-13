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صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد

صندوق النقد الدولي يحذر البنوك المركزية من تحريك أهدافها للتضخم

أدريان: ما يقوم به الفيدرالي يتفق مع رؤى صندوق النقد

دبي - العربية.نت
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أكد المستشار المالي لصندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، ضرورة تمسك البنوك المركزية، في الوقت الحالي بهدفها المتمثل في إبطاء التضخم إلى 2%.

وقال أدريان: "لدينا تضخم مرتفع للغاية، لذا فإن تغيير هدف التضخم عندما تكون بعيداً عن الهدف، من شأنه أن يقوض المصداقية". ليس هذا هو الوقت المناسب لتغيير هدف التضخم إلى مستوى أعلى، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف أن المحفز لرفعها سيكون "إذا عدنا للوراء في بيئة انكماشية".

وقال أدريان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على "الطريق الصحيح، وأن صندوق النقد الدولي يفضل السياسات التي أعلن عنها". وانتقل في حديثه إلى المملكة المتحدة، وقال إن "مشتريات الأصول المستهدفة والمؤقتة من بنك إنجلترا كانت ناجحة".

ويرى أنه لا يزال الموقف العام للسياسة النقدية متشدداً، حيث تجاوز التضخم 10% في المملكة المتحدة.

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