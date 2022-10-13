ملاك "تشيلسي" الجدد يخططون لجعله في صدارة أندية العالم من حيث الإيرادات.. كيف هذا؟

قال الشريك المؤسس في شركة Clearlake Capital، خوسيه فيليسيانو، إن نادي تشيلسي لديه الفرصة لمضاعفة إيراداته، مشبهاً ملكية فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، بأنه "مثل عقار صف أول على شاطئ البحر".

وأضاف فيليسيانو، الذي يعمل أيضاً كشريك إداري في شركة الأسهم الخاصة، خلال مؤتمر "بلومبرغ إنفست" في نيويورك، يوم الأربعاء، إن "إمكانات خلق القيمة مهمة للغاية"، واصفاً النادي الذي يتخذ من لندن مقراً له بأنه "أحد أفضل الأصول الرياضية في العالم".

مادة اعلانية

وتعاونت شركة Clearlake في وقت سابق من العام الحالي مع الملياردير تود بوهلي، لشراء تشيلسي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (4.7 مليار دولار) بعد أن اضطر الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، للبيع في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وجذبت العملية الاهتمام في جميع أنحاء أوروبا، حيث ظلت مجموعة الملكية الجديدة في الأخبار لأنها تجري تغييرات على النادي، وتقترح تغييرات أوسع للدوري.

وحقق تشيلسي إيرادات بقيمة 493.1 مليون يورو في موسم 2020-2021، وهو ثامن أعلى إيرادات بين فرق كرة القدم على مستوى العالم، وفقاً لتقرير صادر عن شركة Deloitte في مارس. وهي القائمة التي تصدرها مانشستر سيتي بإيرادات 644.9 مليون يورو.

كما وصف فيليسيانو فريق تشيلسي النسائي بأنه "أصل مقوم بأقل من قيمته الحقيقية"، مع إتاحة الفرصة لتوسيع قاعدة المعجبين والأداء المالي.

وقال فيليسيانو: "لا يوجد سبب يمنع من أن تصل عائدات هذا الأصل إلى مئات الملايين من الدولارات".

وفي أغسطس، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، دراسة قدرت أن قاعدة المعجبين للعبة السيدات، ستنمو إلى 328 مليون يورو في السنوات العشر القادمة من 144 مليوناً.

وتوقعت الدراسة أن تتوسع القيمة التجارية لكرة القدم للسيدات 6 أضعاف لتصل إلى 686 مليون يورو (665 مليون دولار) بحلول عام 2033.

وتعد شركة Clearlake، التي تبلغ أصولها 70 مليار دولار، واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة وأقلها شهرة.

وأنهت الشركة التي يقع مقرها في سانتا مونيكا بكاليفورنيا مؤخراً، جمع أموال لصندوقين جديدين، الأول بقيمة 14.1 مليار دولار وهو صندوق للأسهم الخاصة، حيث جمعت أمواله في مايو، فيما جمعت 2.5 مليار دولار لـ "صندوق الفرص" في سبتمبر، والذي يسمح بالاستثمارات عبر الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الأخرى.