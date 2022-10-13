بنك الكويت الوطني يعتزم التوسع بنشاط إدارة الأصول في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، عزم المجموعة توسيع نشاط شركة إدارة الأصول الذي تم تأسيسه في السعودية خلال عام 2017، لزيادة حجم أعمال المجموعة في المملكة.

وقال الصقر في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن البنك جاهز لاقتناص أي فرص توسع قد تطرأ، مع نيته الاستفادة من تصنيفه الائتماني الجيد.

مادة اعلانية

وتابع : "ندير نحو 17 مليار دولار من خلال قسم إدارة الثروات، ونحن جاهزون لاقتناص أي فرص استثمارية قد تطرأ".

وقال الصقر إن استراتيجية البنك لم تتغير في مصر، والتواجد في مصر أساسي للمجموعة، وعلى رأس أولوياتها، مؤكداً أهمية السوق المصرية، معتبرا إياها ثاني أكبر سوق للمصرف بعد الكويت.

وأضاف أن هناك الكثير من التحديات تواجه الاقتصاد المصري، ولمواجهتها تحدث طفرة إيجابية حيث يجري تنفيذ الكثير من المشاريع لا سيما مشاريع البنية التحتية. ولا بد من التواجد في مصر كبلد كبير تتوسع فيه مجموعة بنك الكويت الوطني.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إلى أن البنك يتوسع في عمليات التجزئة وتمويل المشاريع الصغيرة والبنوك الرقمية، لأن غالبية سكان دول المنطقة أعمارهم أقل من 30 سنة ويتزايد اهتمامهم بالبنوك الرقمية، مؤكداً أن السوق المصرية أساسية للبنك.