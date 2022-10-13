اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

بنك الكويت الوطني يعتزم التوسع بنشاط إدارة الأصول في السعودية

الصقر: المجموعة تدير نحو 17 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، عزم المجموعة توسيع نشاط شركة إدارة الأصول الذي تم تأسيسه في السعودية خلال عام 2017، لزيادة حجم أعمال المجموعة في المملكة.

وقال الصقر في مقابلة مع "العربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن البنك جاهز لاقتناص أي فرص توسع قد تطرأ، مع نيته الاستفادة من تصنيفه الائتماني الجيد.

وتابع : "ندير نحو 17 مليار دولار من خلال قسم إدارة الثروات، ونحن جاهزون لاقتناص أي فرص استثمارية قد تطرأ".

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 و2023 طاقة نفط وغاز وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 و2023

وقال الصقر إن استراتيجية البنك لم تتغير في مصر، والتواجد في مصر أساسي للمجموعة، وعلى رأس أولوياتها، مؤكداً أهمية السوق المصرية، معتبرا إياها ثاني أكبر سوق للمصرف بعد الكويت.

وأضاف أن هناك الكثير من التحديات تواجه الاقتصاد المصري، ولمواجهتها تحدث طفرة إيجابية حيث يجري تنفيذ الكثير من المشاريع لا سيما مشاريع البنية التحتية. ولا بد من التواجد في مصر كبلد كبير تتوسع فيه مجموعة بنك الكويت الوطني.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إلى أن البنك يتوسع في عمليات التجزئة وتمويل المشاريع الصغيرة والبنوك الرقمية، لأن غالبية سكان دول المنطقة أعمارهم أقل من 30 سنة ويتزايد اهتمامهم بالبنوك الرقمية، مؤكداً أن السوق المصرية أساسية للبنك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سفن الحبوب الأوكرانية تصطف قبالة سواحل إسطنبول لعبور "البوسفور" سفن الحبوب الأوكرانية تصطف قبالة سواحل إسطنبول لعبور "البوسفور"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط