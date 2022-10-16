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خاص

البنك الدولي للعربية: تخصيص 5 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام

فريد بلحاج: التخصيص خلال الـ12 شهر الماضية

دبي - العربية.نت
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قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج في حديث مع "العربية"، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إنه على مدار الأشهر الإثني عشر الماضية تم تخصيص 5 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُشار إلى أن البنك الدولي أعلن في تقرير نُشر في فبراير الماضي، أنّ تلوّث الهواء يكلّف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141 مليار دولار سنوياً، داعيًا دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها "أكثر خضرةً".

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وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ تكلفة تلوّث الهواء إضافة إلى تلوّث البحار والسواحل "تُقدر بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي" في بعض بلدان المنطقة مثل مصر ولبنان واليمن، لافتًا إلى أنّ "مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم".

وجاء في التقرير وعنوانه "سماوات صافية وبحار نقية" أنّ "الإنتاجية تنخفض إذا لم يتمكّن السكّان من العمل بعد أن يمرضوا هم أو أفراد أسرهم بسبب تلوّث الهواء"، مضيفًا "يمكن أن تمثّل تكاليف الرعاية الصحية عبئًا كبيرًا على الأفراد والحكومات".

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