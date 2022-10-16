الفرق الرياضية الأكثر قيمة في العالم.. ليس من بينها مشاهير كرة القدم

رغم شهرتها العالمية، وتربعها على عرش الرياضات الأكثر شعبية، لا تنافس فرق كرة القدم على أي من المراكز العشرة الأولى الأغلى والأكثر قيمة عالمياً.

فما يبدو عالمياً ليس شرطاً أن تكون الشهرة شرطا لأن يكون بين الأغلى ثمناً، إذ سيطرت فرق في رياضات محلية في بلادها - قد لا تراها إلا نادراً خارج دولها – على قائمة الفرق الأكثر قيمة عالمياً.

مادة اعلانية

وواصل فريق دالاس كاوبويز التابع لاتحاد كرة القدم الأميركية احتلال الصدارة باعتباره الفريق الرياضي الأكثر قيمة في العالم، وفقاً لتصنيف فوربس الأخير.

ورغم تشابه الاسم إلا أن كرة القدم الأميركية تعد صورة محلية لرياضة الرجبي الإنجليزية، وتختلف كثيراً عن لعبة كرة القدم التي سينظم كأس العالم الخاص بها في قطر خلال شهر، كما أنها رياضة تلعب باليد أكثر وتحتاج إلى لاعبين يشبهون المصارعين أكثر منهم إلى لاعبي كرة القدم التقليدية.

ووفقاً لـ "فوربس"، فقد بلغت قيمة الفريق 8 مليارات دولار في عام 2022.

ويعد اتحاد كرة القدم الأميركي هو الدوري الأكثر ربحية على هذا الكوكب، حيث يضم 6 فرق من اتحاد كرة القدم الأميركي، من بينهم فريق نيو إنجلاند باتريوتس ولوس أنغلوس رامز في المراتب 2 و3.

كما احتلت 3 فرق من الدوري الأميركي للمحترفين NBA وفريق في رياضة البيسبول أو ما يعرف بدوري MLB المركز العاشر هذا العام، ولم ينجح أي فريق لكرة القدم في تحقيق هذا الإنجاز حيث انتقل ريال مدريد إلى المرتبة 13، متقدماً على برشلونة في المرتبة 15. على الرغم من أن صانعي الترتيب ينظرون أيضاً إلى الدوري الهندي الممتاز (الكريكيت) ودوري الهوكي، ولم يصل أي فريق إلى المراكز الخمسين الأولى.