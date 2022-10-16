بنك برقان للعربية: إتمام بيع حصة 51.8% في مصرف بغداد بالربع الرابع

قال المدير العام لإدارة الخزينة في بنك برقان الكويتي، عبدالله معرفي، إن إتمام صفقة بيع حصة البنك البالغة 51.8% في مصرف بغداد سيكون في الربع الرابع من 2022، حيث انتهى البنك من الحصول على موافقات أغلب الجهات الرقابية.

وأضاف عبدالله معرفي، في مقابلة مع "العربية"، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن التخارج من هذه الصفقة سيضيف 70 نقطة أساس إلى رأسمال البنك الأساسي ويؤثر بالإيجاب ويساند استراتيجية البنك للنمو في الكويت والخليج والمنطقة.

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وأوضح معرفي، أن البنك يحاول استغلال رؤوس الأموال في الكويت لا سيما أن المعطيات الاقتصادية في المنطقة إيجابية.

فيما يتعلق بالسوق التركية، فأكد المدير العام لإدارة الخزينة في بنك برقان الكويتي، أن البنك نجح في تخفيض تكلفة التحوط ضد مخاطر التضخم بنحو 80% ، وقد تزيد أو تنخفض النسبة وفقاً لتطورات السوق.