بنك برقان للعربية: إتمام بيع حصة 51.8% في مصرف بغداد بالربع الرابع
سيضيف التخارج 70 نقطة أساس إلى رأسمال البنك الأساسي
قال المدير العام لإدارة الخزينة في بنك برقان الكويتي، عبدالله معرفي، إن إتمام صفقة بيع حصة البنك البالغة 51.8% في مصرف بغداد سيكون في الربع الرابع من 2022، حيث انتهى البنك من الحصول على موافقات أغلب الجهات الرقابية.
وأضاف عبدالله معرفي، في مقابلة مع "العربية"، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن التخارج من هذه الصفقة سيضيف 70 نقطة أساس إلى رأسمال البنك الأساسي ويؤثر بالإيجاب ويساند استراتيجية البنك للنمو في الكويت والخليج والمنطقة.
وأوضح معرفي، أن البنك يحاول استغلال رؤوس الأموال في الكويت لا سيما أن المعطيات الاقتصادية في المنطقة إيجابية.
فيما يتعلق بالسوق التركية، فأكد المدير العام لإدارة الخزينة في بنك برقان الكويتي، أن البنك نجح في تخفيض تكلفة التحوط ضد مخاطر التضخم بنحو 80% ، وقد تزيد أو تنخفض النسبة وفقاً لتطورات السوق.
-
أمين عام أوبك: أسواق النفط تمر بتقلبات شديدةأكد أن هدف المنظمة والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق طاقة
-
وزير الطاقة الجزائري: قرار أوبك+ بخفض الإنتاج ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابيالأمين العام لأوبك: أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة طاقة
-
البنك الدولي للعربية: تخصيص 5 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامفريد بلحاج: التخصيص خلال الـ12 شهراً الماضية قصص اقتصادية