بي إم دبليو تنقل إنتاج سيارة ميني الكهربائية من بريطانيا إلى الصين

تخطط شركة صناعة السيارات بي إم دبليو BMW نقل إنتاج سيارة ميني الكهربائية من المملكة المتحدة إلى الصين، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Times البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبها، نفت الشركة تقرير صحيفة نيويورك تايمز حول نقل الإنتاج إلى الصين من المملكة المتحدة.

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وأضاف التقرير أن BMW تصنع 40 ألف سيارة ميني كهربائية سنوياً في مصنع كاولي في ضواحي أكسفورد وتخطط لإنهاء الإنتاج بحلول نهاية العام المقبل.

ويمثل هذا القرار نكسة لبلد يحاول التحول بعيداً عن سيارات الوقود التقليدي، إلى سيارات تعمل بالبطاريات.

وعلى الرغم من أن مصنع Mini بالقرب من أكسفورد، سيبدأ مرة أخرى في تصنيع السيارات المكشوفة بدءاً من عام 2025، فقد اختارت BMW صنع سيارات هاتشباك كهربائية وسيارة رياضية صغيرة في الصين من خلال شراكتها مع شركة Great Wall Motor Co، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.

وأعلنت شركة صناعة السيارات في نوفمبر من العام الماضي أنها ستبدأ في إنتاج سيارات ميني كهربائية في مصنع جديد في مقاطعة جيانغسو الشرقية بدءاً من عام 2023.

وفي هذه الأثناء انخفض إنتاج السيارات بشكل عام في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة التايمز في وقت سابق أن شركة بي إم دبليو أوقفت إنتاج سيارات ميني الكهربائية في مصنعها في أكسفورد. ونقلت الصحيفة عن ستيفاني ورست، الرئيسة الجديدة لميني، قولها إن صنع سيارات كهربائية وأخرى بالبنزين على نفس الخط لم يكن فعالاً.

وقالت للصحيفة إنه عندما يتم بناء سيارات ميني كهربائية مرة أخرى في بريطانيا، فسيتم وضعها على منصة خط تجميع طورتها شركة جريت وول، وسيتم تجريد الخطوط الحالية كجزء من إصلاح كبير في تاريخ مستقبلي غير محدد.

وصرح متحدث باسم شركة Great Wall لصحيفة التايمز أنه تمت مناقشة إمكانية إنتاج سياراتها الخاصة في مصنع أكسفورد.