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وول ستريت

جيريمي سيغل: الأسهم الأميركية قد ترتفع بنحو 30% في 2023

قال إنها مقيمة بأقل من قيمتها وتظل رهاناً ممتازاً للمدى البعيد

دبي - العربية.نت
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قال الاقتصادي الشهير وأستاذ المالية في جامعة Pennsylvania جيريمي سيغل، إن الأسهم الأميركية مقومة بأقل من قيمتها وتظل رهاناً ممتازاً للمستثمرين على المدى البعيد، متوقعا أن ترتفع العام المقبل ما بين 20 و30%.

وأضاف Siegel أن أسعار الفائدة لن تظل مرتفعة لفترة طويلة، وهو أمر يعزز صعود الأسهم على المدى البعيد.

ويوم الخميس الماضي، تجاوزت أرقام التضخم التوقعات في سبتمبر، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 8.2%، على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات كانت عند 8.1%.

سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية، 6.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة مع تقديرات بارتفاعه 6.5%.

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