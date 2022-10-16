وول ستريت
جيريمي سيغل: الأسهم الأميركية قد ترتفع بنحو 30% في 2023
قال إنها مقيمة بأقل من قيمتها وتظل رهاناً ممتازاً للمدى البعيد
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الاقتصادي الشهير وأستاذ المالية في جامعة Pennsylvania جيريمي سيغل، إن الأسهم الأميركية مقومة بأقل من قيمتها وتظل رهاناً ممتازاً للمستثمرين على المدى البعيد، متوقعا أن ترتفع العام المقبل ما بين 20 و30%.
وأضاف Siegel أن أسعار الفائدة لن تظل مرتفعة لفترة طويلة، وهو أمر يعزز صعود الأسهم على المدى البعيد.
مادة اعلانية
ويوم الخميس الماضي، تجاوزت أرقام التضخم التوقعات في سبتمبر، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 8.2%، على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات كانت عند 8.1%.
سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية، 6.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة مع تقديرات بارتفاعه 6.5%.
اقرأ أيضاً
-
شركة "بيانات" تخطط لجمع 171 مليون دولار من طرح عام محتمل في الإماراتبسعر 1.1 درهم للسهم أسواق المال
-
مسؤولون أميركيون: إيران تعتزم زيادة إمدادات الأسلحة الثقيلة لموسكومسؤولو البنتاغون أكدوا علناً استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية في الضربات الجوية الروسية العرب والعالم
-
زين السعودية تتوقع مكاسب 1.1 مليار ريال من نقل أبراجها لتحالف بقيادة PIFوسهم زين يقفز بقوة نبض السوق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية