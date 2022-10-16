خبير: انخفاض أسعار النفط خير دليل على سلامة قرار أوبك+

قال الخبير النفطي فهد بن جمعة، إن أسواق النفط تتحدث عن نفسها إذ تؤكد صحة قرار أوبك + بخفض الإنتاج.

وأضاف بن جمعة في مقابلة مع "العربية"، أن أسعار النفط شهدت تراجعا كبيرا من مستوى 97 دولارا للبرميل إلى ما يقارب 92 دولارا لخام برنت.

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وذكر أن هذا التراجع "خير دليل" على أن السوق تحتاج إلى توازن ودعم، وهذا ما تقوم به أوبك+.

واتفق أعضاء أوبك+، في ختام اجتماعهم يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

وأشار بن جمعة إلى أن بيانات الطاقة الأميركية في الأسبوع الماضي تظهر انخفاض إنتاج النفط الأميركي 100 ألف برميل، وزيادة 10 ملايين في المخزونات التجارية، وزيادة في البنزين مليوني برميل.

وولفت إلى أن الطاقة التكريرية انخفضت الأسبوع الماضي، كذلك تراجعت مخزونات وقود التدفئة.

وتابع بن جمعة: "هناك خلل في التعامل مع أسواق النفط، من الدول خارج أوبك"، مؤكدا ضرورة استمرار أوبك في توازن الطلب والعرض.

وحول قرار الدول الغربية تحديد سقف سعر للنفط الروسي اعتبارا من ديسمبر المقبل، قال بن جمعة: "هذا قرار من محض الخيال، لا يمكن تطبيقه لاسيما أن هذه الدول تعاني من نقص إمدادات الطاقة".