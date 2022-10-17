هل تدخل سوق الأسهم السعودية في مسار صاعد خلال الفترة القادمة؟

ارتفعت الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" بنسبة 1.4% ما يعادل 159.88 نقطة ليصل إلى مستوى 11565.76 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 2.6 مليار ريال عبر التداول على نحو 66.26 مليون سهم.

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من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية"، إن سوق الأسهم السعودية تمر بمرحلة انتظار وترقب وعزوف عن التداول مع حدوث هبوط حاد في السوق مؤخراً، ووصول الأسهم إلى أسعار مغرية جدا في ظل النمو الاقتصادي للمملكة والنتائج الجيدة للشركات وميزانية مشجعة للعام القادم ومعطيات اقتصادية داخلية قوية، في ظل الهبوط الحاد للأسهم حول العالم.

وأضاف محمد العمران، أن الانخفاض الواضح في قيم التداول تزامن مع بداية المسار الهابط الذي بدأ في السوق منذ عدة أشهر، ووصل إلى مستويات متدنية هي الأدنى منذ سنيتن.

وأشار إلى وجود إشارات وترقب وانتظار لعكس الاتجاه في المرحلة القادمة، متوقعاً أن تشهد الأسواق العالمية والسوق السعودية الدخول في مسارات صاعدة على المدى القصير، لكن مع الحاجة إلى ضخ سيولة جديدة.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن ميزانية السعودية المعلنة مؤخراً، أعطت إشارات لزيادة الإنفاق الحكومي لكن الأهم للأسواق هو النمو الاقتصادي وهو استثنائي في السعودية، والشركات حافظت على ربحيتها الصاعدة وأيضاً نمو أرباح الشركات قيادية قوي جدا وإعلانات الشركات الجديدة تعطي إشارات قوية على النمو الفصلي.

وأشار محمد العمران إلى وجود بوادر أولية لدخول الأسواق إلى مسارات صاعدة قصيرة الأجل قد تتحول إلى طويلة الأجل مع عمليات جني أرباح.

وتصدر قيم وأحجام التداول في السوق السعودية سهم أرامكو مرتفعاً بنسبة 1.14% إلى سعر 35.35 ريال، بقيمة تداول نحو 247.63 مليون ريال عبر التداول على 7.03 مليون سهم.