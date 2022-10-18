أبل تستعد لمفاجأة كبيرة في 2024.. كيف سيصبح آيفون؟

تستعد شركة "أبل" الأميركية العملاقة إلى طرح مفاجأة كبيرة للأسواق خلال العام 2024، حيث ستفاجئ ملايين المستخدمين حول العالم بشكل جديد وفكرة مختلفة تماماً لهواتف "آيفون" التي هي الهواتف الذكية الأوسع انتشاراً في العالم اليوم.

وبحسب أحدث التسريبات والتحليلات التي اطلعت عليها "العربية نت" فإن شركة "أبل" تستعد لطرح وتجربة جهاز كمبيوتر "آيباد" قابل للطي قد يكون بديلاً عن هواتف "آيفون"، وسيجمع لأول مرة بين كونه هاتفاً وكونه كمبيوتراً لوحياً.

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وقالت شركة (CCS Insight) إن "أبل" ستبدأ على الأرجح في تجربة تقنية قابلة للطي قريباً، ونشرت شركة التحليل المتخصصة بأسواق التكنولوجيا تقريرها السنوي للتنبؤات حيث يقوم محللو المجموعة بعمل توقعات حول المنتجات والاتجاهات المستقبلية، وجاء في التقرير هذه المعلومات.

وتوقع المحللون في شركة "سي سي أس" أن تقوم شركة "أبل" بإطلاق جهاز "آيباد" قابل للطي في غضون عامين بدلاً من البدء بهاتف "آيفون" قابل للطي.

ويأتي هذا التوجه لدى شركة "أبل" على عكس صانعي الهواتف الذكية الآخرين مثل "سامسونج" الذين أطلقوا هواتف ذكية قابلة للطي بدلاً من الأجهزة اللوحية.

وأضاف التقرير أنه "في الوقت الحالي ليس من المنطقي لشركة أبل أن تصنع آيفون قابلاً للطي".

وقال بن وود، رئيس الأبحاث في شركة "سي سي أس": "نعتقد أنهم سيتجنبون هذا الاتجاه وربما يغطسون إصبع قدمهم في الماء باستخدام جهاز آيباد القابل للطي".

وأضاف وود: "سيكون جهاز آيفون القابل للطي مخاطرة كبيرة للغاية بالنسبة لشركة أبل. حيث سيكون مكلفاً بشكل لا يصدق حتى لا يتم تفكيك أجهزة آيفون الحالية".

وقال المحلل إن جهاز آيفون القابل للطي سيحتاج على الأرجح إلى أن يكلف حوالي 2500 دولار، فيما تبلغ تكلفة "آيفون 14 برو ماكس" من "أبل" والذي يحتوي على أكبر سعة تخزين، وهو أغلى طراز حالياً، حوالي 1599 دولاراً.

وقال وود أيضاً إنه إذا واجهت "أبل" أي مشكلات فنية مع الهاتف القابل للطي، فسيكون ذلك بمثابة "نوبة جنون" مع منتقدين يهاجمون الشركة بسبب المشكلات الفنية.

ومع ذلك، يقول وود إن الشركة ليس لديها خيار سوى الرد لأن الاتجاه نحو الأجهزة القابلة للطي يكتسب زخماً"، وهو ما يعني أن على الشركة أن تبدأ بجهاز "آيباد" قابل للطي.