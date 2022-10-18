الاتحاد العقارية للعربية: استأنفنا العمل وسنعلن عدة مشاريع في الربع الأخير

قال العضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية عامر خانصاحب، إن الشركة استطاعت إنجاز إعادة هيكلة الديون مع أغلب البنوك الدائنة.

وأضاف خانصاحب في مقابلة مع "العربية"، أن المبلغ المجدول لا يشمل إجمالي قيمة الدين ولكن يضم أغلبية البنوك الدائنة.

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وذكر أن العمل لازال جاريا لجدولة بقية الديون المحصورة في بنك وحد فقط.

وكشف العضو المنتدب، أن سداد بعض المديونية يخفف مصاريف الدين، وإعادة جدولة الجزء المتبقي على مدار 10 سنوات، مضيفا أن ذلك يعطي مرونة أكبر للشركة لاستغلال تدفقاتها النقدية واستثمارها في مشاريع تسهم في زيادة ربحية الشركة في المستقبل.

وبين خانصاحب أن الفائدة البنكية منقسمة إلى "الإيبور"، بجانب هامش ربحية البنك، مشيرا إلى أنه تم التفاوض على خفض هامش ربحية البنوك.

وأشار إلى أن الشركة استأنفت العمل في التطوير العقاري وستعلن عن عدة مشاريع خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتابع خانصاحب: "نعمل على عدد من المشاريع مازالت في مراحلها الأولية من التصاميم ودراسات الجدوى وسيتم الإعلان عنها قريبا".

وأعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن نجاحها في إتمام عملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم، تتضمن تسديد مبلغ 223 مليون درهم للدائنين، كجزء من خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف.

وذكرت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، أن إعادة الهيكلة تعد خطوة مهمة ضمن خطة التحول الاستراتيجية للشركة التي جرى الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت أنها ستستفيد من تحسن كبير في الربحية والتدفقات النقدية، عقب عملية إعادة الهيكلة، حيث ستسهم الخطة المتفق عليها في خفض تكلفة التمويل بقوة، وتعزيز ميزانية الشركة العمومية، ما يتيح لها المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية لتمويل مشاريع التطوير العقاري المستقبلية وخلق الفرص الجديدة لتعزيز القيمة.