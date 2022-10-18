ديفيد سولومون: هناك فرصة كبيرة لحدوث ركود وحان الوقت لتوخي الحذر

حذر الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد الأميركي قد يتجه نحو انكماش قد يجعل قرارات الاستثمار والأعمال أكثر صعوبة.

وقال سولومون خلال مقابلة مباشرة على قناة سي إن بي سي: "أعتقد أن الوقت قد حان لتوخي الحذر، وأعتقد أنه إذا كنت تدير نشاطاً تجارياً قائماً على المخاطر، فقد حان الوقت للتفكير بحذر في احتياطاتك المالية، ورغبتك في المخاطرة".

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وأضاف: "أعتقد أنه عليك أن تتوقع المزيد من التقلبات في الأفق الآن. هذا لا يعني بالتأكيد أن لدينا سيناريو اقتصادي صعب حقاً. ولكن في ما يتعلق بالنتائج، هناك فرصة جيدة لحدوث ركود في الولايات المتحدة".

تحدث سولومون بعد دقائق فقط من إعلان بنك غولدمان ساكس نتائج أرباح الربع الثالث التي فاقت توقعات المحللين لكل من الأرباح والإيرادات. يأتي ذلك في وقت مهم بالنسبة للبنك حيث يستعد لعملية إعادة تنظيم أخرى، وهذه المرة سيجمع بين 4 أعمال رئيسية لعملاق وول ستريت في 3 قطاعات فقط.

وتعكس إعادة تنظيم البنك وتبسيط الأعمال "تطور روح غولدمان ساكس" التي قال إنها ستساعد البنك على خدمة العملاء بشكل أفضل، وفقاً لما نقلته "CNBC".

وقال سولومون: "الأساسيات لا تتغير.. القيادة تنتقل إلى أماكن مختلفة، لكنها نفس القيادة".

وفي حديثه عن قضايا الاقتصاد الكلي، شدد سولومون مرارا على أهمية توخي الحذر، مشيرا إلى تشديد الأوضاع المالية وارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة منذ مارس في محاولة لتهدئة التضخم عند أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاماً. كان رد فعل الأسواق قوياً، حيث تراجعت الأسهم وارتفعت عوائد سندات الخزانة.

وقال سولومون: "تلك البيئة التي تتجه إلى العام 2023 هي بيئة يجب أن تكون حذراً ومستعداً لها".

جاءت تصريحاته بعد أيام قليلة فقط من تحذير نظيره في جي بي مورغان تشيس، جيمي دايمون، أيضاً من مشاكل تلوح في الأفق للاقتصاد الأميركي، قائلاً إن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا يهددان الاقتصاد الذي يعمل بشكل جيد الآن.

على غرار دايمون، قال سولومون إن المستثمرين بحاجة إلى أن يدركوا التحديات المقبلة.

وقال: "في بيئة يكون فيها التضخم راسخاً بشكل أكبر والنمو أبطأ، سيكون تقدير الأصول أكثر صعوبة". وأضاف أنه لا يعلم إلى أي مدى سيترسخ هذا السيناريو.