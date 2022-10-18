نظام "العمل عن بُعد" يتوسع.. رغم انتهاء الوباء

لا تزال أعداد الوظائف القائمة على نظام العمل عن بُعد تسجل ارتفاعاً في العالم، على الرغم من انتهاء الإغلاقات التي تسبب بها وباء "كورونا" وسط توقعات بأن تواصل الارتفاع حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يعني أن سوق العمل قد تغيرت بشكل جذري على مستوى العالم.

بحسب مسح أجرته شركة أميركية متخصصة، واطلعت "العربية نت" على نتائجه، قد تكتسب زيادة العودة إلى المكتب قوة دفع في جميع أنحاء الولايات المتحدة لكن سوق العمل عن بُعد لا تزال قوية.

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ووفقاً للمسح الذي أجرته شركة (Ladders)، ستكون 25% من جميع الوظائف المهنية في أميركا الشمالية قائمة على نظام "العمل عن بُعد" بحلول نهاية 2022، وسيستمر عدد فرص العمل عن بُعد في الارتفاع حتى العام 2023.

في أوقات ما قبل الجائحة، عندما كان التوظيف عن بُعد هامشياً، كانت الوظائف عن بُعد التي تدر دخلاً مالياً كبيراً محصورة في المناصب العليا والمتخصصة للغاية، كما تقول كاثي غاردنر، نائبة رئيس الاتصالات في شركة (FlexJobs).

تضيف غاردنر: "حالياً وبعد التجربة التي خاضها العالم جبرياً خلال فترة إغلاقات كورونا، فإن أرباب العمل يوظفون بشكل متزايد 'مجموعة متنوعة للغاية' من الأدوار عالية الأجر التي يمكن القيام بها من المنزل".

ولفحص المكان الذي يحدث فيه التوظيف عن بُعد أكثر من غيره بالنسبة للوظائف ذات الأجور المرتفعة، حددت شركة "فليكس جوبز" أفضل سبع صناعات تضم أكثر الوظائف عن بُعد بدوام كامل على موقعها، والتي تدفع أجوراً مرتفعة تزيد عن 100 ألف دولار سنوياً للموظف.

أما الوظائف السبع التي تحدثت عنها الشركة فهي، مهندس بيانات ومدير تطوير البرمجيات ومهندس نظم أول، وكذلك الوظائف في مجال التسويق، والوظائف في قطاع المحاسبة والمالية، والخدمات الطبية والصحية، وخدمة الزبائن، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية والتوظيف.

تم تجميع هذه القائمة بعد تحليل 27 ألف فرصة عمل عن بعد نشرتها ما يقرب من ستة آلاف شركة في قاعدة بيانات "فليكس جوبز" خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2022. وتم تسجيل الرواتب في توصيف الوظائف على الموقع وتأتي مباشرة من الشركات التي توظف.

تقول كيت سميث، المدربة المهنية عن بُعد، إن تسليط الضوء على مهاراتك في إدارة الوقت يمكن أن يمنحك أيضاً دعماً كبيراً عند البحث عن وظيفة، حيث تعطي الشركات التي تعمل عن بُعد الأولوية للمرشحين الذين يمكنهم إدارة جداول عملهم ومسؤولياتهم ومواعيدهم النهائية بشكل فعال دون أن يظل المدير فوق رؤوسهم.