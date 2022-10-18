HSBC: حصول مصر على برنامج جديد من صندوق النقد سيسهم في تأمين استقرار الاقتصاد

أكد الرئيس العالمي لأبحاث الأسواق الناشئة في بنك HSBC، الدكتور مرات أولغن، في لقاء مع العربية، أن حصول مصر على برنامج جديد من صندوق النقد سيسمح لها بتأمين استقرار الاقتصاد.

وقال أولغن: "أعتقد أنه علينا العودة إلى نوفمبر 2016 عندما تم تعديل سعر صرف العملة والحصول على البرنامج من صندوق النقد، وقد أجادت مصر الإصلاحات وتحسين المالية العامة وتخفيض التضخم والفوائد وجذب المستثمرين العالميين".

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وأضاف أن "الساحة العالمية أصبحت معقدة جدا ليس فقط بسبب كورونا وإنما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا أثر على مصر كثيرا وعلى العديد من الدول، ولكن مصر مستورد رئيسي للقمح، كما أنها تعتمد على عائدات السياحة وهي قريبة من منطقة تشهد تحديات جيوسياسية قوية والتحديات كثيرة، فمصر كانت تشهد تحسنا ملحوظا لكن كورونا والاضطرابات الجيوسياسة والتحديات العالمية وآخرها رفع الفوائد كان لها تأثير، ومصر تحتاج للتمويل ولديها عجز في الميزانية".

وتابع :"أعتقد أن مصر قادرة على الحفاظ على الإصلاحات التي قامت بها، وهي تحظى بدعم كبير من الشركاء الإقليميين من ناحية التمويل، والجميع ينتظر الآن ما سيحدث مع برنامج صندوق النقد".

وقال أولغن، إن الاتفاق مع صندوق النقد سيعزز قدرة مصر على استكمال التحول ولكن الأمر لا ينتهي هنا، فعلى مصر مكافحة العجز، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس إلى الست الماضية بدأت مصر بالتحول والأمر لم ينته بعد، وهناك دعم قوي من الشركاء الإقليميين. وأضاف: "أعتقد أن الحصول على البرنامج من صندوق النقد سيسمح لمصر بتأمين الاستقرار".

وأشار الرئيس العالمي لأبحاث الأسواق الناشئة في بنك HSBC، إلى أن الأسواق التي تعد ذات أداء جيد إلى جانب السعودية والإمارات هي البرازيل والمكسيك.

وأوضح: "نستخدم بعض الفلاتر لدى النظر إلى الأسواق الناشئة، أولا النظر إلى الدول الجدية في مكافحة التضخم من ناحية الاستجابة الاقتصادية وتحديدا السياسة النقدية، وأي منها توفر علاوة على المخاطر في بيئة يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة".

وأشار إلى أن "الفيلتر" الثاني هو النطر إلى الدول التي يكون فيها الميزان الخارجي أقوى وبالتالي حاجة أقل للتمويل الخارجي في بيئة تشهد شحا في السيولة، ومؤخرا أضفنا "فيلتر" إضافي وهو وضع المالية العامة وتوجه الديون وما إذا كانت السياسة المالية تساهم في مكافحة التضخم أو زيادته.

وتابع :"هناك أسواق واعدة مثل الأرجنتين وباكستان ومصر وسريلانكا وغانا تعمل مع صندوق النقد، فإما لديها برنامج أو تتفاوض على برنامج، والخبر السار أن صندوق النقد مستعد للمساعدة ويحاول في بعض الأحيان ابتكار الأدوات واستيعاب التحديات ومساعدة الاقتصادات".

وأردف أن هناك بعض الأسواق الناشئة التي مرت بالفلاتر الثلاثة وهي في وضع أفضل، مثل السعودية والإمارات وهناك أيضا دول في أميركا اللاتينية وتحديدا البرازيل وإلى حد ما المكسيك، تتمتع بأداء جيد وأفضل من غيرها وقطعت الفلاتر الثلاثة بشكل أفضل بكثير وكما ذكرت الضغط أكبر على الأسواق الواعدة".